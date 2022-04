0 Partages Partager Twitter

Idrissa Nogo, membre fondateur du Parti panafricain pour le Salut (PPS), était l’invité politique de la télévision publique (RTB) ce 10 avril 2022.

La suite après cette publicité

« Moi Nogo, j’en suis tout aise ! Je ne suis pas né pour être un leader d’OSC à vie. Pourquoi dois-je éternellement continuer à parler sur les plateaux télé, faire rire les gens devant leurs petits écrans, amuser la galerie et faire le clown…

Et puis après, c’est vous encore qui m’insultez. Donc j’ai arrêté. D’ailleurs, est-ce interdit à Nogo de faire la politique ? J’ai aussi le droit de passer à autre chose. Et c’est ce que j’ai fait. Souffrez-en ! », disait le 3 avril 2022, le désormais homme politique, responsable à l’information du nouveau-né des partis politiques au Burkina Faso, PPS.

Invité de la RTB, ce 10 avril 2022, il ne passe pas par quatre chemins pour donner son avis sur l’actualité nationale. « Après donc la parenthèse politique qui vient de s’ouvrir, je fais allusion à la transition, et qui va se refermer en 2025, nous allons à la compétition électorale. Nous visons Kossyam. Sinon notre création aurait été vaine et inutile… J’ai toujours dit, quand l’étoile brille, à moins d’être aveugle, tout le monde voit. Quand on est bon, on ne s’excite pas. On ne s’agite pas. On vous appelle.

Regardez comment les gens se sont mis à chanter sur les toits des maisons, sur les toits des cases, à s’agiter, à s’exciter, non ! Quand vous avez de la compétence, on vous cherche avec une torche même en plein midi… (Sinon) Nous aurions été mieux effectivement à l’assemblée (ALT).

Parce que c’est une tribune idéale pour apporter notre contribution intellectuelle, mentale et sociale. Ceux qui y sont peuvent le faire, mais il faut entendre et comprendre plusieurs sons de cloche, la pluralité des idées. Et moi Idrissa Nogo, je me serais mieux senti devant une tribune comme celle de l’Assemblée nationale (ALT) », a-t-il lâché.

Pour lui, la vérité peut être dite en faisant rire. « En plaisantant, on peut tout dire et même la vérité. En matière de communication, il y a plusieurs manières de transmettre un message. Il y a le sarcasme, l’humour, la dérision… Désormais nous avons décidé de mettre fin à cette forme de communication. Nous sommes désormais devenus politiques ».

Mais à la question de savoir qui se cache derrière le PPS, Idrissa Nogo met en avant la responsabilité de ses fondateurs : « Nul n’est derrière le PPS à part nous-mêmes ».

Écouter l’article

publicite