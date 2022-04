Coopération : La Chine, la Russie et Cuba sont des « pays sérieux », selon « Faso Lagam Taaba Zaka »

0 Partages Partager Twitter

Le mouvement Faso Lagam Taaba Zaka demande une rupture avec « les faux amis » et un nouveau partenariat avec d’autres pays « plus sérieux ». Il l’a fait savoir à l’occasion d’une conférence de presse ce dimanche 10 avril 2022 à Ouagadougou.

La suite après cette publicité

« Plus de six ans de guerre sans logistique militaire à la hauteur de la menace, nos hommes sont restés focus, déterminés à combattre et à résister ; ils donnent tout comme le pauvre, son dernier vêtement pour la subsistance de la mère patrie », a fait constater Somaila Nana, Secrétaire général (SG) du mouvement Faso Lagam Taaba Zaka.

Avec l’arrivée du Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration (MPSR), le mouvement dit espérer un changement, notamment avec « une acquisition rapide et effective d’une logistique militaire consistante à la hauteur de la demande ».

De même, s’agissant des partenariats, le mouvement estime que les présentes autorités doivent savoir se faire des amis. Car, les partenaires, le Burkina Faso en a eu avant même de connaitre le terrorisme. « Mais, quel bilan pouvons-nous faire de ces partenariats ? Faut-il toujours compter sur ce qui est toujours défaillant, voire chaotique ? », se demande en outre le SG du mouvement, Somaila Nana.

Pour le mouvement, la décision est évidente et le choix est tout fait. « Seules une rupture avec les faux amis et une réorientation de notre politique extérieure vers d’autres horizons pourront nous garantir des partenaires sûrs et sincères avec lesquels nous pouvons faire face aux défis du moment afin d’aboutir à une indépendance réelle », a indiqué Somaila Nana, avant de citer la Chine, la Russie et Cuba comme les « pays plus sérieux » vers qui le nouveau partenariat devrait être envisagé.

Le Burkina Faso et le Mali face au terrorisme

Le mouvement s’est par ailleurs félicité pour la réussite de la marche meeting du 27 mars 2022 même s’il y a eu délocalisation soudaine du lieu du meeting. « Le meeting du 27 a été une réussite pour nous », a dit Lassané Sawadogo, membre du mouvement. Délocalisation il y a eu, parce qu’ « il fallait le faire pour notre propre sécurité, car ayant été informé d’une probable tentative d’infiltration de personnes malintentionnées… », a expliqué le SG du mouvement.

Sur la sortie du porte-parole du gouvernement de la Transition, notamment sur la non-obligation pour le Burkina Faso d’user des mêmes stratégies que le Mali face au terrorisme, parce qu’étant deux Etats différents, le mouvement dit être d’accord, mais soutient : « nous sommes tous victimes d’un même système et nous avons à rompre avec les mêmes groupes de personnes… ».

La question des audits en cours, n’a pas été occultée par le mouvement. « Nous espérons pouvoir avoir plus de lumière sur certaines zones d’ombre sur le commandement au sein de notre armée, y compris le cas de INATA ».

Faso Lagam Taaba Zaka est un mouvement regroupant en son sein plus d’une centaine d’Organisations de la société civile (OSC). Sa contribution, faciliter une union sacrée des filles et fils du Burkina Faso.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

Écouter l’article

publicite