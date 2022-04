Ramadan 2022 : Le CERFI soulage une fois de plus 500 ménages vulnérables

Le Centre d’Étude, de Recherche et de Formation islamique (CERFI) a remis des vivres à 500 familles « vulnérables » dans le cadre de son programme des chaines de solidarité. La cérémonie de remise symbolique de ce don a eu lieu le 9 avril 2022 au siège du CERFI, à Ouagadougou.

Le Centre d’Étude, de Recherche et de la Formation Islamique (CERFI) à travers ses différents bureaux organisent à chaque Ramadan des chaines de solidarité dont la participation de toutes et de tous est très attendue à travers des collectes chez des « personnes de bonnes volontés ».

A la suite de ces collectes, ces vivres sont remis à des différents ménages vulnérables choisis de façon aléatoire dans les alentours du CERFI, selon Adama Coulibaly, 1er vice président du centre.

Pour cette année, deux kits de solidarité sont concernés par cette initiative. Il s’agit notamment du Kit Iftar (Rupture) d’une valeur de 500f par personne, il est redistribué chaque soir au siège à 150 personnes par jour pour leur Rupture.

« Nous avons initié cette chaine pour permettre aux fidèles de contribuer à la rupture avec leur frère à travers leurs contributions ; donc chaque soir ils vont se retrouver ici au siège pour rompre leur jeûne », a-t-il raconté.

Le deuxième kit, « kit ménages vulnérables » quant à lui a une valeur de 25 000 FCFA et est composé d’un sac de riz de 25 kg, un bidon d’huile de 5L, du sucre pour 5kg et en plus une somme de 300f au bénéfice de 500 ménages, jusqu’au jour de la fin du ramadan.

« Le rectorat a recensé 500 familles vulnérables autour de la mosquée du siège et ce sont eux les bénéficiaires. La chaine de solidarité est née en 2019, au moment du COVID-19, où c’était difficile pour tout le monde.

Nous avons en son temps pensé à mettre cette initiative en marche pour venir en aide aux ménages vulnérables qui étaient les plus touchés par les restrictions de la pandémie », a ajouté Adama Coulibaly.

Il faut dire que tous ces kits obtenus ont été possibles grâce à la récolte de fonds au niveau tant des fidèles que des personnes de bonne volonté. Un geste à saluer à sa juste valeur, à écouter Limata Ouédraogo, une sexagénaire bénéficiaire du kit « ménages vulnérables ».

« Cette aide est la bienvenue en ce mois de ramadan. Nous, on ne peut plus préparer mais nous allons le donner à nos belles filles pour qu’elle en fasse pour nous. Merci beaucoup à eux tous et que le Tout Puissant les récompense à la hauteur de leurs attentes », a-t-elle salué.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

