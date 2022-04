Mourrah : Le gouvernement malien exprime sa solidarité aux populations

0 Partages Partager Twitter

Après « l’intervention foudroyante » de l’Armée à Mourrah qui a abouti à sa libération des jougs des terroristes la semaine passée, une équipe gouvernementale conduite par le ministre de la réconciliation, le colonel-major Ismaël Wagué s’est rendue le samedi 9 avril 2022, sur les lieux.

La suite après cette publicité

Il était porteur du message de solidarité et d’accompagnement du président de la transition, le colonel Assimi Goïta à l’endroit de cette population. Une visite saluée à sa juste valeur par les populations de Mourrah qui ont exprimé quelques-unes de leurs préoccupations aux membres du gouvernement. On notait sur place la présence du commandant du PCIAT-Centre de l’Opération Maliko, le colonel Mamadou Massaoulé Samaké.

Il s’agissait au cours de cette visite de terrain de rassurer les populations, s’imprégner de leur état d’esprit et échanger sur leurs préoccupations majeures à savoir la sécurité et le développement socio-économique. Lors des échanges, le chef de village de Mourrah Adou Sylla et le maire Barka Tamboura se sont surtout appesantis sur le renforcement du dispositif sécuritaire pouvant permettre la libre circulation des personnes et de leurs biens. Pour cela, ils souhaitent que la présence des FAMa soit continue dans le temps.

En réponse à ces préoccupations, des assurances ont alors été données par le ministre Wagué qui dira que des dispositions seront prises pour voir dans quelle mesure les FAMa peuvent maintenir une durée prolongée et permanente dans la localité de Mourra. Ainsi, il a salué la montée en puissance et le professionnalisme des FAMa au cours de cette intervention. ‘’ Je tiens à saluer l’efficacité et le travail effectués par les FAMa dont la montée en puissance est réelle. Il était inimaginable que des opérations militaires avec de tels succès puissent se tenir dans des zones inondées comme Mourra. Ça a été une opération réussie et c’est un message fort pour tous les groupes armés terroristes’’, a-t-il confié.

S’agissant des allégations infondées faisant croire à une exaction de l’armée sur des populations civiles, le ministre de la réconciliation rassure. « Les populations elles-mêmes au niveau des échanges n’ont fait mention d’aucune tuerie de la part de nos FAMa« , a-t-il enfin indiqué.

Pour sa part, le ministre délégué chargé des actions humanitaires, Oumarou Diarra a rappelé l’importance de renforcer la résilience des populations de Mourra. C’est pourquoi il a ajouté que des activités génératrices de revenues comme le maraîchage et autres seront bientôt initiées dans ce sens. Avant de poursuivre que l’état est dans son rôle régalien de sécuriser les populations et leurs biens.

Après des bénédictions formulées pour un retour rapide de la paix et de la quiétude partout au Mali, les membres du gouvernement ont procédé à la remise d’un important lot de vivres, de couvertures, de nattes et de moustiquaires aux populations.

Source : Armées maliennes

Écouter l’article

publicite