Présidentielle française : Macron et Le Pen qualifiés pour le second tour

Au terme d’une campagne atone et largement éclipsée par la guerre en Ukraine, Emmanuel Macron (28,5 %) et Marine Le Pen (23,6 %) se sont qualifiés pour le second tour, selon l’estimation Ipsos-Sopra Steria pour France 24. Jean-Luc Mélenchon arrive en troisième position avec 20,3 % des suffrages.

Emmanuel Macron (28,5 %) et Marine Le Pen (23,3%) se sont qualifiés pour le second tour de l’élection présidentielle, selon l’estimation Ipsos-Sopra Steria pour France 24.

Les autres candidats arrivent dans l’ordre suivant : Jean-Luc Mélenchon (20,3 %), Éric Zemmour (7,0 %), Valérie Pécresse (4,8 %), Yannick Jadot (4,3 %), Jean Lassalle (3,2 %), Fabien Roussel (2,6 %), Nicolas Dupont-Aignan (2,2 %), Anne Hidalgo (2 %), Philippe Poutou (0,8 %), Nathalie Arthaud (0,7 %).

Le taux d’abstention du premier tour est estimé à 26,0 % selon Ipsos-Sopra Steria pour France 24 (contre 22,2 % en 2017 et 28,4 % en 2002).

Source : France24

