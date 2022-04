Amélioration de la situation sécuritaire : Les Burkinabè toujours impatients !

0 Partages Partager Twitter

A ce rythme, visiblement ! Le délai de grâce de cinq mois demandé par le lieutenant-colonel Damiba pour faire un premier bilan de son action à la tête de l’État risque d’être particulièrement pénible, long comme une nuit sans fin…

Un vrai chemin de croix dont on ne sait pas s’il y aura, au bout du compte pour le Burkina, une résurrection, parce que les espoirs du peuple auraient été crucifiés sur Golgotha.

Depuis la nouvelle irruption de l’armée dans les affaires de l’Etat pour sauver la patrie en danger, l’on a l’impression que la situation sécuritaire ne s’est pas améliorée. L’on a même la faiblesse de croire qu’on tombe de Charybde en Scylla !

On veut bien, comme le chef de l’Etat a demandé, lors de son adresse à la Nation le 1er avril 2022, ne pas voir dans la recrudescence des attaques terroristes « un signe de l’inaction ou de l’inefficacité de ce que nous sommes en train de déployer sur le terrain ». Mais difficile de ne pas être gagné par une forme de spleen, par le douloureux sentiment que le plus dur est devant.

Monsieur le Président, cinq mois, ce n’est trop ?

C’est à celui qui est entré à Kossyam par effraction de rassurer très rapidement ses compatriotes non pas seulement par des discours aux accents guerriers, mais aussi par des résultats concrets et visibles au front. Au risque de conforter ceux qui susurrent déjà qu’il a pris le « Naam » sans avoir dans son treillis une stratégie claire pour sortir le pays de la tempête.

Si le problème se trouve ailleurs, notamment au sein de la Grande Muette qui fait désormais moins de bruit surtout concernant ses opérations, on espère que l’audit qui sera mené par les fins limiers de l’ASCE-LC permettra de la débarrasser encore plus des scories qui minent son efficacité sur le terrain.

En plus du front sécuritaire, Paul-Henri Sandaogo Damiba est aussi attendu sur un autre chantier dont le succès pourra permettre aux Burkinabè de resserrer les rangs pour faire front contre l’ennemi commun : la réconciliation nationale. Un objectif qu’on enrobe généralement sous le tryptique « Justice Vérité Réconciliation ». Or cette réconciliation a connu des hauts et des bas durant la semaine dernière.

Après six mois d’audience, le procès sur l’assassinat de Thomas Sankara et de ses 12 compagnons d’infortune a connu son épilogue le 6 avril 2022 à la Salle des banquets de Ouaga 2000. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le président Urbain Medah et les autres membres du Tribunal sont allés au-delà des réquisitions du Procureur.

Quand certains jugent les peines sévères !

Les têtes d’affiche, Blaise Compaoré, exilé en Côte d’Ivoire ; Hyacinthe Kafando qui aurait fui également le pays et Gilbert Diendéré, présent, lui, dans le box des accusés, ont écopé chacun du tarif maximal : la perpétuité.

Si justice a donc été rendue 35 ans après les faits, ce verdict aura fait apparaître les clivages qui existent bien au sein de la société burkinabè : quand certains jugent les peines sévères notamment pour « Golf », d’autres soulignent que quelle que soit sa lourdeur, ce verdict n’est en rien comparable à la douleur des familles qui ont perdu leurs proches ce fameux 15 octobre 1987 au Conseil de l’Entente.

Décision plus ou moins unanime, par contre : la libération de l’ancien président Roch Marc Christian Kaboré en résidence surveillée depuis sa chute le 24 janvier 2022. La CEDEAO et plusieurs de ses partisans appelaient depuis des semaines à sa libération.

Mercredi 6 avril 2022, l’ancien chef de l’Etat a regagné son domicile privé au quartier Patte d’oie de Ouagadougou. Mais sans qu’on ne sache réellement trop où commence et où s’achève cette liberté sous bonne garde puisque le gouvernement a pris soin de préciser que des dispositions sont prises pour garantir sa sécurité…

