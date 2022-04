0 Partages Partager Twitter

Une menace certaine pèse sur ma vie et celle de mes touts-proches en publiant cet article (Lire l’encadré beaucoup plus bas).

Cependant, la recherche de la vérité dans l’unique but de construire le Burkina Faso dans la paix, dépasse ma petite personne.

Ceci étant, la première partie de cet article a traité du drame d’Inata d’abord. Ensuite, il s’est interrogé sur le rôle joué par des personnalités du Gouvernement Albert Ouedraogo dans l’avènement du coup d’Etat du 24 janvier 2022. Dans cette seconde partie enfin, nous parlerons des autres personnalités de la transition, dont la présence dans le gouvernement pose problème. Pour conclure, nous ferons des propositions de solutions. La première partie s’est arrêté à l’acte 3 alors…

Acte 4. Dans la marche actuelle du Faso, la situation sécuritaire va de mal en pis. «C’est parce que son plan n’est pas clair et, à notre avantage qu’il reste dans le flou. Car, on ne prend pas le pouvoir de 20 millions de personnes sans un plan précis » précise un prêtre. Pire, les mêmes pratiques de diffusion des informations confidentielles liées à la défense fuitent.

La dernière en date, est la diffusion, sur les réseaux sociaux, du message relatif au « refus de participer aux opérations opérationnelles » des éléments de la police et de la gendarmerie dans le cadre de la sécurisation de la ville de Djibo le 15 avril 2022. Et, c’est le moment choisi par le régime Damiba pour « museler la presse et mettre les journalistes « en garant » de ne pas « dire tout » (pour parler comme l’enfant du ghetto de Treichville à Abidjan). Le Ministre Lionel Bilgo a raison : «le Burkina Faso n’est pas le Mali ».

Dans cette danse macabre des autorités de la transition avec l’histoire, les faits semblent têtus. De nombreuses coïncidences, « troublantes » sont une goutte de sang dans la supposée blancheur de l’avènement des « lieutenants colonels » au pouvoir. Il n’y a pas de coup d’Etat propre. Cela est un fait. Mais, de la manière dont les lieutenants-colonels ont planifié la fragilisation du pays et du régime Roch pour parvenir à le renverser donne simplement « froid au dos ». Cette analyse ne dédouane pas la gestion « scandaleuse et gloutonne » du régime déchu. Soyons clair.

Acte 5 : Lors de la prestation de serment du Lieutenant colonel Paul Henri Sandaogo Damiba, le 16 février 2022, il y avait deux civils sur la photo de famille. Il s’agit de l’activiste Ibrahima Maïga et de …Abdoul Wabou Drabo, actuel ministre des sports, de la jeunesse et de l’emploi. Vu le tollé général suscité par la présence du premier cité, ces « amis » du MPSR l’ont voué aux gémonies. Ce dernier a quitté le Burkina Faso en catimini. Pendant ce temps, le journal en ligne « Burkina Demain » présente Abdoul Wabou Drabo comme le premier vice-président du MPSR en employant le conditionnel dans un titre interrogatif. Pour connaître sa place dans le MPSR, il faut regarder la photo de famille.

L’intéressé se trouve à droite du lieutenant colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Or, l’ordre protocolaire place toujours le plus important à la droite de la première personnalité. Des questions se posent alors, sur le rôle joué par Abdoul Wabou Drabo dans l’avènement de ce coup de force. Le Journal d’investigation « Courrier Confidentiel », donne le scoop dans sa parution n° 264 du 05 mars 2022 : « En 2013, Abdoul Wabou Drabo avait été accusé « de tentative de coup d’Etat » révèle le canard.

Construisons un petit puzzle autour de cette date. Au pouvoir, on a le Président Blaise Compaoré. Comme Ministre des Affaires étrangères, Djibril Bassolé, gendarme de son état. De 2011 à 2015, Abdoul Wabou Drabo occupe le poste de 3e Secrétaire à la Mission Permanente du Burkina Faso auprès des Nations-Unies à New-York. A Washington, on a un attaché de défense auprès de l’ambassade du Burkina Faso aux Etats-Unis : l’actuel ministre d’Etat, ministre de la défense et des anciens combattants, le Général Aimée Barthélémy Simporé. Il y a officié de 2014 à 2019. Par la route, l’on met 4h de temps entre les deux villes : New-York et Washington.

Ici, je pose les faits sans insinuer quoi que ce soit dans la mesure où, en journalisme, les faits sont sacrés, les commentaires libres. Ironie du sort, en 2022, ces 2 personnalités se retrouvent dans le même gouvernement issu d’un coup d’Etat. Etrange destin. Et, Amadou Hampâté Ba disait dans « l’étrange destin de Wangrin » : « Ce n’est pas le jour de la battue qu’il faut dresser son chien de chasse. » Alors, revenons à la tentative de coup d’Etat de 2013 dont le pouvoir du Président Blaise Compaoré accusait Abdoul Wabou Drabo. Selon la source citée plus haut, les charges étaient libellées ainsi : « Incitation à la rébellion, financement de rébellion, tentative de coup d’Etat, tentative de libération de prisonniers, de connexion avec l’extérieur dans le but de déstabiliser le pays. » (Sic). Hervé d’Afrik, l’auteur de l’article, relate les péripéties de cette affaire dans ledit numéro. A la fin de l’article, il écrit : « C’est ce monsieur qui disait être accusé de tentative de coup d’Etat, qui se retrouve aujourd’hui, ministre des sports, de la jeunesse et de l’emploi dans le gouvernement formé suite au coup d’Etat du 24 janvier 2022. » Et le journaliste s’exclame : « Toute une histoire ».

Les non-dits du drame d’Inata

Acte 6 : En rappel, ce drame a laissé sur le champ de l’honneur pour la patrie, plus de 50 gendarmes dont le professionnalisme était reconnu par leurs frères d’armes. Nous avons en mémoire, la douleur de ces veuves et de ses orphelins en pleurs au cimetière de Goughin lors de leur inhumation. Dans son reportage intitulé : « Drame d’Inata : Emotion et colère à l’inhumation des gendarmes tombés », diffusé sur la Chaîne Bf1 en novembre 2021, le reporteur Hervé Dapa relate, avec en fonds sonores, les pleurs : « Un à un, les proches ressortent du cimetière, dernier geste d’un adieu douloureux. Certains s’effondrent. D’autres se serrent les coudes…Sans doute, pour mieux tenir ; les frères d’armes, eux, sont murés dans le silence. » Le choc de ce drame, couplé à celui de Foubé a poussé le Général Aimé Barthélémy Kaboré, alors Ministre de la défense, à se rendre au siège du chef d’état major de la gendarmerie pour « calmer le jeu et même les esprits. » Avec le recul, circonscrire ce drame à une simple enquête administrative, c’est nier aux familles éplorées et, au peuple Burkinabé le droit de faire le deuil de leurs frères tombés dignement pour la patrie. Et, des bribes d’informations commencent à tomber relatives à ce drame.

Acte 7 : De sources bien informées, le lieutenant colonel William Kombary, relevé de ses fonctions de commandant du groupement mobile de Ouagadougou à titre conservatoire, en Conseil des Ministres, suite au drame d’Inata, dont nous avions fait cas dans la première partie de cet article, peine à prendre service à la Direction organisation et emploi à la Gendarmerie nationale. « Il serait indésirable » confie une source qui a requis l’anonymat. Dans la même lancée, le colonel B.Z.O cité dans le rapport d’Inata a été « bombardé » Gouverneur de région. Contacté au téléphone, le nommé a dit ceci : « Je ne sais pas ce qui est dans le rapport. Pourquoi mon nom y est cité ?» Nous le relançons : « D’aucuns disent que vous avez participé ou favorisé, d’une manière ou d’une autre, que les gendarmes soient affamés avant d’être tués ». Sa réponse : « Au vu de la tournure qu’a prise l’affaire, je pense qu’il ne sied pas d’en parler (NDLR : ne pas écrire sur le sujet) », conclut-il (sic). Il n’y a point d’honneur à avoir une ascension sociale ou politique, en récompensant « ses » amis qui, par leurs actes, auraient affamé leurs frères d’armes avant de les livrer à l’ennemi.

Il est impératif que l’armée burkinabé ne soit pas sous la coupe réglée d’individus à la gâchette facile mais, plutôt d’Hommes qui ont placé la protection et l’honneur de défendre la patrie au dessus de leurs propres intérêts. Et, le Burkina Faso en regorge toujours. Alors que faire ?

Acte 8 : Quelles solutions ?

Solution 1 : Nous faire mentir. En quoi faisant ? En démontrant que tout ce que nous avons écrit est une élucubration en publiant le rapport d’Inata. Au mieux, transformer l’enquête administrative en une information judiciaire ouverte contre X et sanctionner les coupables à la hauteur de leurs trahisons car le Président de la Transition, Paul-Henri Sandaogo Damiba a mis en garde dans son premier discours : « Je serai intraitable face aux actes de trahison des aspirations de notre peuple ». Entretenir l’impunité sur Inata, c’est fissurer la cohésion de l’armée Burkinabè. Car, lorsque « le message porté » confidentiel du Ministre d’Etat, Ministre de la défense et des anciens combattants, adressé au chef d’Etat major général des armées et convoquant les colonels et les colonels major de l’armée à une audience avec le Président de la Transition, se retrouve sur la place publique, il faut savoir que le secret militaire est devenu un secret de polichinelle.

« Un militaire sans formation politique est un criminel en puissance », disait le Président Thomas Sankara. De sources dignes de foi, le délai de 5 mois donné pour les premiers résultats au lieutenant colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a été fait lors de cette rencontre.

Solution 2 : Auditez l’armée de fond en comble. Le peuple veut savoir qui, comment et pourquoi ont été dépensés les budgets suivants dont les chiffres ont été donnés par l’ancien Président de l’Assemblée nationale Bala Sakandé, lors de son passage sur la chaine Savane Tv avant le coup d’Etat et quelques jours après le drame d’Inata: 2012, 148 milliards. 2016, 188 milliards. 2017, 286 milliards. 2018, 329 milliards. 2020, 375 milliards. 2021, plus de 428 milliards de f cfa. La véritable justice, la véritable refondation, la véritable restauration commence lorsqu’on a le courage de manger « le fruit interdit ».

Solution 3 : Concernant l’économie. La loi de finances pour l’exercice 2022 avait déjà dessiné ses priorités. Il s’agira au regard du contexte de la transition, de recadrer les objectifs avec les secteurs prioritaires que sont la santé, l’éducation, l’agriculture, l’élevage, l’environnement, le commerce, les finances et la sécurité par une allocation conséquente des ressources pour servir de levier au bien être des populations. La politique sociale implique la sauvegarde du pouvoir d’achat des populations, de contenir l’inflation au maximum, de baisser le prix des produits de 1ère nécessité avec des subventions si possible et de protéger les personnes vulnérables.

En outre, il faudra renforcer la gouvernance financière et économique en vidant les dossiers de cas de scandales financiers dans les tiroirs des juges. Il ne s’agit pas de chasse aux sorcières mais, de vider les dossiers en instances pour donner un signal fort à la population et aux privilégiés de la République (fonctionnaires) que la tolérance zéro est à l’impunité. Par-dessus tout, veillez à ne pas dégrader l’équilibre macro-économique des indicateurs des finances publiques pendant la transition.

Solution 4: Envoyez les officiers supérieurs au front. On défend mieux sa patrie lorsque le chef est à côté. Le peuple sera reconnaissant à son armée car, « aucun char, aucun avion de chasse, aucune arme ne vaut l’amour pour la patrie. Ma conviction est faite que c’est cet amour qui fera la décision et qui nous fera gagner cette guerre » disait le Lieutenant colonel Sandaogo. Il n’y a pas d’autre victoire à la lutte contre le terrorisme en dehors du peuple burkinabè. Et, l’exemple doit venir du sommet pour irriguer la base.

Solution 5 : Eduquer le peuple. Toutes les grandes nations ont mis un point d’honneur à insuffler à leur peuple, le sens du civisme et du respect des emblèmes de la nation. En Chine par exemple, dès le berceau, on enseigne aux enfants les valeurs de la culture chinoise et le respect de l’autorité ainsi que celle des ainés. Il est beau d’écrire cela dans la charte. Mais, si sur le terrain rien n’est fait, cela restera un vœu pieu. La vidéo de l’enfant chinois a fait le tour du monde. En pleurs sur le lit, lorsqu’il a entendu l’hymne national chinois « la marche des volontaires », il s’est mis debout, a fait le salut militaire et, est resté dans cette position jusqu’à la fin de l’hymne, avant de reprendre ses pleurs. Nos télévisions nationales, nos radios, notre pratique quotidienne doivent enseigner et inspirer notre culture. Aucun peuple ne sait développé en utilisant la langue et/ou, la monnaie d’un autre peuple. Le changement a un prix.

Solution 6 : Relire tous les accords dans les domaines miniers, de coopération, et de défense pour mettre au centre de ces accords, la promotion des intérêts du peuple Burkinabé et non des multinationales. Comment procéder ? Pour les sociétés minières, il faut procéder de 2 manières : Premièrement, demander aux sociétés minières qui existent déjà de raffiner leur production sur place. Pour cela, il faut sécuriser le territoire. Le Botswana l’a fait. Le Ghana est en train de le faire en prévoyant que 20% des productions soient raffinées sur place. Le colonel Doumbouya en Guinée, vient de rappeler aux sociétés extractives de bauxite qu’elles doivent passer au raffinage. Deuxièmement, inviter les gros opérateurs économiques nationaux à se mettre ensemble pour monter des industries minières en leur accordant des facilités d’investissement.

Acte 9 : Protéger les domaines de souveraineté

Solution 7 : Relire les contrats passés avec la Chine dans les domaines de la construction des routes, des hôpitaux et du backbone internet avec le projet smartcity. Il y a quelques années, j’ai posé la question au Ministre des infrastructures concernant les clauses du contrat de l’autoroute Ouagadougou-Abidjan, que les Chinois sont en train de construire. Il a dit : « les clauses du contrat sont secrets ». Or, dans la mesure où c’est le contribuable Burkinabè qui va rembourser les dettes contractées, pour construire ces infrastructures, il est important que l’on sache ce que renferment « ces contrats de la mort ». C’est une question de souveraineté nationale. Il en va de même pour ceux signés avec Bolloré pour Sitarail, et aussi pour l’aéroport international de Donsin. Mais, dans tout cet imbroglio, il faut de l’argent pour payer des armes. Où les avoir ?

Solution 8 : Les sociétés minières doivent contribuer à l’effort de guerre. Une taxe spéciale doit leur être imposée. Dans l’ordre normal constitutionnel des choses, cela tomberait sous le coup de la loi du non respect des clauses du contrat. Mais ici, nous sommes dans une exception depuis le coup d’Etat. A situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. L’administrateur suppléant pour le Burkina Faso du FMI, Fancinet Sylla, lors de sa récente visite, parlant de la réduction de la masse salariale l’a dit, selon l’Economiste du Faso : « Il y a eu un changement, il faut profiter de ce changement pour mettre en œuvre les réformes qui étaient en jachère…Il faut en profiter pour mettre en œuvre des mesures exceptionnelles pour ne pas perdre cette opportunité».

Si cela peut profiter au FMI, pourquoi ne profitera-t-il pas au Burkina Faso ? En outre, il faut créer un fonds d’investissement destiné à financer exclusivement les infrastructures routières à commencer par les localités minières. Car, le Burkina Faso s’endette énormément auprès des partenaires techniques et financiers, alors qu’on ne voit pas où vont nos ressources minières.

Solution 9 : Industrialiser. Créer des fonds uniquement consacrés à la transformation des produits de base en produits finis. Encourager l’industrialisation en mettant à la disposition des jeunes porteurs de projets, des financements uniquement consacré à la production agricole, halieutique et sylvo pastorale sur place. A cette allure, je crains que les trois ans ne soient pas suffisants. Ce n’est pas grave. Commencez. Car, le Premier Ministre Malien en revenant de Qatar, a apporté la ferme promesse de construction d’une usine de transformation du coton en produit fini et, de la construction d’usine de raffinage. J’oubliais : « Le Burkina Faso n’est pas le Mali » selon le Ministre, porte parole du Gouvernement, Lionel Bilgo.

Encadré 👇🏿

De ces menaces de morts ou de séquestrations voilés…

Ecrire pour informer, éduquer et sensibiliser est le premier devoir du journaliste. Aujourd’hui, après la publication de ces deux articles, des faits et gestes des personnes citées ou contactées dans le but de vérifier l’information où la « recouper », nous convainc que de sérieuses menaces planent sur ma vie et celle de mes touts proches. Newton Ahmed Barry l’a dit : « Dans une société de liberté, il faut convaincre et non contraindre. » Alors, je prends l’opinion nationale, le peuple Burkinabè et la communauté internationale à témoin, que si quelque chose arrive à moi ou à mes enfants, encore moins à mes touts proches, de commencer l’enquête par le MPSR. Par la même occasion, par mesure de sécurité et de prudence, et suivant les conseils de l’équipe de sécurité de Facebook, j’ai supprimé mon compte. Et les autorités Burkinabè seront tenues responsables de toute attaque, menace, séquestration, enlèvement dont moi ou l’un de mes touts proches seront victimes. Le combat continue.

Par Daouda Emile OUEDRAOGO

E.mail : [email protected]

