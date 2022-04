Djona Djona de UBA Burkina : votre prêt en seulement 3 jours !!!

0 Partages Partager Twitter

Le lundi 11 avril 2022, UBA Burkina, la filiale du Groupe UBA, a procédé au lancement d’un tout nouveau produit qui révolutionnera le marché des prêts bancaires ! Djona Djona, puisque c’est de ce produit qu’il s’agit, est une nouvelle trouvaille de UBA Burkina qui permet aux clients de la banque de disposer d’un prêt en seulement trois (3) jours top chrono.

Djona Djona qui signifie ‘’vite-vite’’ en langue locale Dioula, est un produit destiné aux fonctionnaires du public et du privé, mais aussi aux retraités. Le respect du délai de trois (3) jours est conditionné par la présentation d’un dossier de prêt dûment approuvé. Pour faciliter davantage la tâche aux clients, le numéro court 3545 sera mis à la disposition de ces derniers d’ici fin avril 2022. Tout client intéressé par un prêt pourra appeler sur ce numéro et laisser ses contacts. Un gestionnaire de comptes le rappellera ensuite pour la mise en place du dossier de prêt. En attendant l’opérationnalisation du numéro court, tout client désirant avoir plus de détails sur Djona Djona peut appeler au 25 30 15 75 ou écrire à [email protected]

Djona Djona concerne les prêts de consommation et les prêts scolaires. Il ne tient pas compte des rachats.

Plus de détails sur le site web de UBA Burkina : https://www.ubaburkinafaso.com/personal-banking/loans-payments/

Djona Djona, s’inscrit dans le cadre du projet ETALON/STALLION Project, qui est une initiative interne de UBA Burkina, visant à faciliter la banque à sa clientèle avec des produits innovants et un service orienté expérience client.

