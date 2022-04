Ministère de l’enseignement supérieur : Les nouveaux DirCab et SG installés

Ministère de l’enseignement supérieur : Les nouveaux DirCab et SG installés

0 Partages Partager Twitter

Nommés respectivement comme directeur de cabinet et secrétaire général au ministère en charge de l’enseignement supérieur, lors du conseil des ministres du 13 avril 2022, Issa Somé et Guy Gabriel Yaméogo ont été installés dans leurs nouvelles fonctions, ce mardi 19 avril 2022 à Ouagadougou.

La suite après cette publicité

Issa Somé, Professeur titulaire hospitalo-universitaire, nouveau secrétaire général du ministère en charge de l’enseignement supérieur, a été installé dans ses nouvelles charges. A ses côtés, Guy Gabriel Yaméogo, maître de conférences, nommé directeur de cabinet dudit ministère, a lui aussi pris fonction.

Il faut noter qu’Issa Somé n’est pas un étranger au ministère en charge de l’enseignement supérieur dont il hérite le secrétariat général. Il était précédemment directeur général de l’enseignement supérieur. Il remplace à cet effet Mahamadou Sawadogo, qui était dans ce poste depuis 2019.

Pour ses premiers mots en tant que secrétaire général du ministère en charge de l’enseignement supérieur, il a laissé entendre que le dialogue sera au centre des collaborations pour une meilleure appréhension des crises qui prévalent au sein de son département, dans le seul but d’améliorer la performance du système de l’enseignement supérieur.

En outre, Guy Gabriel Yaméogo, directeur de cabinet entrant, a dans la même optique exprimé sa « détermination » à bien mener la mission, qui lui a été confiée. C’est un poste qu’il reprend à Théophile Tenkodogo, qui l’occupait depuis 2018.

le sentiment d’un devoir accompli!

Réagissant sur son bilan, Mahamadou Sawadogo SG sortant a affirmé avoir accompli les missions qui lui étaient assignées. Cependant il a souligné que le chantier est toujours en cours et que beaucoup reste à faire pour l’atteinte des objectifs qui sont assignés à ce ministère.

« Nous estimons que nous avons apporté notre pierre à la construction de cet enseignement supérieur, de la recherche mais aussi de notre nation. Nous en sommes très fiers. Nous souhaitons bons vent à ceux qui prennent les rênes de la maison pour qu’eux aussi ils apportent leurs pierres à l’édification de ce ministère », s’est-il félicité.

En rappel, la passation de charge a été présidée par Frédéric Ouattara, ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, qui a remercié le SG et le directeur de cabinet sortants pour leurs abnégations et leurs « loyaux services » rendus à la nation.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

Écouter l’article

publicite