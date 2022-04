Burkina Faso : Election du bureau de l’ALT

0 Partages Partager Twitter

Les députés de l’Assemblée Législative de Transition (ALT) se sont réunis ce jeudi 21 avril 2022 à Ouagadougou avec pour ordre du jour l’élection du bureau de l’assemblée législative et la mise en place des commissions générales. La plénière a été présidée par le président de l’ALT, Aboubacar Toguyeni.

L’élection des membres du bureau de l’Assemblée législative de transition ainsi que de la mise en place des commissions générales est intervenu ce jeudi 21 avril 2022. Ils étaient 71 députés à prendre part à cette plénière qui visait à élire 4 vices présidents, 4 secrétaires parlementaires, un premier questeur et un deuxième questeur.

Il faut noter que la question du règlement intérieur a suscité des interrogations. Pour éviter tout amalgame, Aboubacar Toguyeni a rassuré quant à la soumission dudit règlement au conseil constitutionnel pour validation.

« Le président du conseil constitutionnel m’a dit, conformément à la charte, vous gardez le règlement intérieur et vous nous transmettez le dossier et nous allons l’examiner et le conseil constitutionnel dira quelle est la conduite à tenir », a relaté en substance le président de l’ALT, et de rassurer que « ledit règlement intérieur est conforme à la constitution ». Donc par conséquent, les élections peuvent se tenir.

Par ailleurs, ces élections selon Aboubacar Toguyeni, prendront en compte le respect du genre. L’article 5 du règlement stipule que « il est tenu compte du genre dans la mise en place des organes de l’assemblée législative de transition », a-t-il renseigné.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

