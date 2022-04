Lancement de la 15ème édition du Prix de la Lutte anti-corruption (PLAC)

0 Partages Partager Twitter

Le Réseau national de lutte anti-corruption (REN-LAC), conformément à sa mission d’œuvrer pour la garantie de la bonne moralité et la transparence dans gestion de chose publique, a institué, depuis 2003, un prix dénommé Prix de la Lutte anti-corruption (PLAC). Ce prix vise à encourager les journalistes dans leur travail d’investigation et de dénonciation de la corruption et de l’impunité des crimes économiques au Burkina Faso.

Dans le cadre de son Projet « Tous debout contre les crimes économiques au Burkina Faso », mis en œuvre avec l’appui financier de l’Ambassade royale du Danemark à travers le Bureau d’Etude et de Conseil, Particip, le REN-LAC lance la 15ème édition du Prix de la Lutte anti-corruption (PLAC). Cette édition est ouverte aux journalistes travaillant dans les médias écrits et en ligne, ainsi que dans les radiodiffusions publics ou privés du Burkina Faso. Lors des précédentes années, le REN-LAC effectuait une revue de presse de certains articles qu’il soumettait au jury, en plus des articles reçus par appel à candidature. Cette revue n’a pu être effectuée pour l’année 2021. Les journalistes intéressés sont donc priés d’adresser sous pli fermé à Monsieur le Secrétaire exécutif du REN-LAC, toute œuvre publiée ou diffusée au cours de l’année 2021 et traitant de la corruption et des pratiques assimilées au Burkina Faso. Un candidat ne peut soumettre plus de trois articles ou productions.

Les dossiers d’inscription seront reçus du lundi 25 avril au vendredi 20 mai 2022 de 8h à 16 heures au siège du REN-LAC sis à Pissy.

Un jury procédera à la sélection des trois meilleurs articles en presse écrite et en ligne et des trois meilleures œuvres en radiodiffusion à primer. Les prix seront remis au cours d’une cérémonie publique. Le formulaire d’inscription et le règlement intérieur peuvent être téléchargés à l’adresse www.renlac.com.

