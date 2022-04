Burkina Faso : L’ONEA renforce les capacités des Hommes de médias

0 Partages Partager Twitter

Dans le cadre du renforcement des capacités des journalistes sur les questions d’eau et d’assainissement, l’ONEA a organisé un atelier d’échange et d’information, ce jeudi 21 avril 2022. La gestion de la période chaude et les différentes attentes des clients étaient au menu des échanges.

« Ce matin on s’est entretenu sur la vie de l’ONEA en général, plus spécialement la question de la desserte en eau, c’est-à-dire la distribution de l’eau potable dans les centres de l’ONEA« , a laissé entendre d’entrée Moussa Siemdé, directeur clientèle de l’ONEA.

Pendant des heures d’échanges, les acteurs de l’ONEA ont sans complexe exposer les difficultés auxquelles ils font face dans l’exercice de leurs fonctions. Ce faisant, des questions liées à la satisfaction de la clientèle ont aussi été abordées dans le seul but de trouver des formules pour plus d’efficacité.

« Nous avons eu l’opportunité de partager ce que nous vivons, ce que nous menons comme activités, les contraintes que nous avons et bien sûr demander à la presse un accompagnement dans l’information, la sensibilisation et aussi porter nos doléances auprès des consommateurs« , a-t-il indiqué.

La bi facturation est l’une des dernières innovations de l’ONEA, et les abonnés ne sont pas sans le savoir. Cependant, ce nouveau système instauré depuis quelques mois maintenant suscite beaucoup d’incompréhensions au niveau de la population. « C‘est un système pour nous faire payer plus« , racontent certaines langues.

Les agents de l’ONEA autour de cette table d’échange ont évoqué le sujet qui fait couler beaucoup de langue et salive. Il a donc été dit que la facturation est mensuelle. Ce qui revient à dire que c’est la sommation des deux mois de consommation qui est repartie dans les deux factures.

« Ce n’est pas une double facturation mais des facturations mensuelles, c’est les relevés qui sont bimestriels« , a tenu à étayer Ousmane Pitroipa, directeur d’exploitation ONEA.

« L’ONEA c’est la nation entière »

De même, les questions de recouvrement ont été abordées. Si vous remarquez, ces derniers temps, les agents de l’ONEA ne coupent plus les compteurs des ménages pour faute de factures impayées. A entendre le chef du département de la distribution, une note a été imposée par l’État depuis l’avènement du COVID19, les interdisant de couper les compteurs pour cause de factures non réglées.

Cependant, le directeur de distribution informe que la note a été levée et d’ici peu, les actions de recouvrement vont recommencer, en plus des pénalités, les factures qui peinent à être soldées vont conduire à l’annulation du compteur.

« L’ONEA c’est pas nous les responsables, l’ONEA c’est la nation entière« , lâche Benjamin Meda, directeur du système d’information de l’ONEA. Pour lui, chacun doit contribuer à ce que les activités de l’ONEA soient portées et compris de tous et travailler avec une synergie d’action pour accompagner l’ONEA dans sa mission de distribution d’eau potable.

Pour terminer, il renseigne que l’ONEA fait des des efforts malgré un contexte difficile par notre sous-sol qui n’est vraiment pas riche en eau dans certaines zones. Les zones où il y a les ressources, ils essaient au mieux de satisfaire à la demande…

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

