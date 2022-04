0 Partages Partager Twitter

L’ancien ministre en charge de la santé, le Pr Charlemagne Ouédraogo a annoncé ce jeudi 21 avril 2022, sur sa page Facebook que le vaccin contre le cancer du col de l’utérus est « désormais disponible au Burkina Faso ».

La suite après cette publicité

« Beaucoup ont certainement déjà appris la bonne nouvelle, l’introduction du vaccin contre le Human Papilloma Virus(HPV), virus responsable du cancer du col de l’utérus dans la vaccination de routine au Burkina Faso », a écrit l’ex ministre Pr Charlemagne Ouédraogo.

Avant de poursuivre par : « Nos filles âgées de 9 ans et plus, qui n’ont pas encore eu de relations sexuelles peuvent désormais être protégées contre le cancer du col de l’utérus à travers la vaccination. Grâce aux efforts conjugués du Ministère en charge de la santé, des partenaires et des Organisations de la Société Civile, nous célébrons cette victoire. Une lutte de longue date qui arrive à bon port ».

Aux dires de l’ex patron du ministère en charge de la sante, le cancer du col de l’utérus est lié à l’infection persistante par les virus de la famille des Papillomavirus ou HPV dans 70% des cas. Maladie sexuellement transmissible, le cancer du col de l’utérus est fréquent et 20 à 50% des femmes âgées de plus de 20 ans sont les plus exposées.

« La prévention la plus efficace était jusque-là le dépistage précoce chez les femmes de 25 à 65 ans. La vaccination vient comme la meilleure alternative pour prévenir cette maladie chez le public jeune féminin », a expliqué charlemagne.

Et de conclure par : « Nous pourrions ainsi respecter l’engagement d’éliminer le cancer du col de l’utérus d’ici à 2030. Il nous revient en tant que parents de soutenir l’initiative et de protéger nos enfants filles ! Bravo au Burkina Faso et félicitations à tous les acteurs qui se sont investis! ».

Écouter l’article

publicite