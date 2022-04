Conduite de la Transition : le Président du Faso échange avec le corps diplomatique

0 Partages Partager Twitter

(Ouagadougou, 21 avril 2022). Le Président du Faso, le Lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo DAMIBA, a rencontré ce jeudi matin le corps diplomatique accrédité au Burkina Faso ainsi que les représentants des organisations internationales et interafricaines.

La suite après cette publicité

C’est une rencontre d’échange voulue par le Président du Faso sur la conduite de la Transition, la perspective étant d’obtenir le soutien et l’accompagnement des partenaires bilatéraux et multilatéraux pour une mise en œuvre réussie du processus.

Face aux ambassadeurs et représentants des organisations internationales et interafricaines, le Chef de l’Etat est d’abord revenu sur les raisons du coup d’Etat du 24 janvier 2022. Il a ensuite présenté un point d’étape des premiers mois de la Transition, puis les objectifs de cette transition et enfin, fait un plaidoyer pour un accompagnement des partenaires du Burkina Faso.

Pour le Lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo DAMIBA, c’est la dégradation de la situation sécuritaire due aux attaques terroristes qui a amené les Forces armées nationales à prendre le pouvoir pour éviter au Burkina Faso de tomber dans l’abîme. « Cette prise de responsabilité est diversement saluée, mais c’est une prise de responsabilité que nous assumons pleinement », a indiqué le Président de la Transition au corps diplomatique.

Présentant la situation des premiers mois de la Transition, le Président DAMIBA a expliqué que des efforts ont été consentis après le coup d’Etat pour la mise en place des mécanismes et des institutions de la Transition. Il s’agit, entre autres, des Assises nationales qui ont permis l’adoption de la Charte et de l’agenda de la Transition, assortis d’une Charte des valeurs refondatrices de la Nation, puis de la mise en place d’un gouvernement et de l’Assemblée législative de la Transition (ALT).

Le Président du Faso a précisé aux diplomates qu’au stade actuel du processus, il reste la mise en place du Conseil d’orientation et de suivi de la Transition (COST).

Le Lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo DAMIBA a ensuite rappelé les objectifs de la Transition en cours : lutter contre le terrorisme, restaurer l’intégrité du territoire national, apporter une réponse efficace et urgente à la crise humanitaire provoquée par l’insécurité, renforcer la gouvernance et la lutte contre la corruption, assainir et refonder la vie politique, assurer le retour à une vie constitutionnelle normale portée par une nouvelle République et œuvrer à la réconciliation nationale.

Au regard de tous ces défis, le Chef de l’Etat a appelé les partenaires du Burkina Faso à accompagner le pays. « Je voudrais vous donner l’assurance que notre action vise une mise en orbite définitive de notre pays. Nous savons que c’est un processus intergénérationnel, mais notre ambition est de donner le ton », a indiqué le Président de la Transition à ses interlocuteurs.

Les préoccupations du corps diplomatique ont porté, entre autres, sur le chronogramme de la Transition, le retour à l’ordre constitutionnel, le respect des Droits humains dans la lutte contre le terrorisme.

En réponse à ces préoccupations, le Chef de l’Etat a rassuré l’ensemble des partenaires, que le Burkina Faso entend bien retourner à un ordre constitutionnel normal une fois que les conditions sécuritaires seront réunies notamment pour l’organisation de scrutins électoraux. Sur la question du respect des Droits humains dans la lutte contre le terrorisme, le Lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo DAMIBA dit partager cette préoccupation, car les dérives du genre sont préjudiciables aux efforts de restauration de la paix et de la sécurité.

Le Président du Faso a enfin plaidé pour le renforcement du partenariat avec le Burkina. « Des relations amicales ne doivent être cloisonnées ni par des murs physiques ni par des principes intangibles.

Aucun principe ne saurait nous limiter. Au nom de la coopération qui doit nous lier, nous devons éviter des barrières infranchissables qui n’aideront pas à maintenir les formes de coopération et d’amitié que nous avons », a déclaré le Chef de l’Etat qui a invité les partenaires à « développer d’autres approches ». « Nous souhaitons célébrer le succès de cette Transition avec vous. Contre vents et marées nous allons réussir », a conclu le président DAMIBA.

Source : Direction de la Communication de la Présidence du Faso

Écouter l’article

publicite