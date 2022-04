Réhabilitation du Stade du 4-Août : 35% d’exécution physique

0 Partages Partager Twitter

Le stade du 4-Août est toujours indisponible. Les Étalons seront privés de leurs 12èmes joueurs (supporters) jusqu’à, exceptionnellement en juin 2022, ou au pire, jusqu’au délai fixé par les contrats qui s’étalent jusqu’au 28 septembre 2022, selon les prévisions de Lassina Ouattara, chef de projet de la réhabilitation du Stade du 4-Août. Ces données ont été présentées aux Hommes de média ce jeudi 21 avril 2022, au sein dudit stade.

Suspendu par la FIFA et la CAF pour non-conformité aux exigences internationales, le stade du 4 août était depuis un certain temps sur un processus de réhabilitation. A la date de ce 21 avril 2022, un bilan mi-travaux a été fait par l’entreprise chargée de peaufiner le stade, en l’occurrence le GRETECH.

A l’heure actuelle, ce projet financé à près de 15 milliards de FCFA, a sur le plan physique atteint 35% d’exécution, selon Lassina Ouattara, chef du projet. « Nous espérons d’ici juin 2022, pouvoir d’abord répondre aux normes pour permettre aux joueurs de bénéficier de son public tout en poursuivant pour rendre le projet à temps, soit d’ici le 28 septembre 2022.

Ce qui est du délai ne nous inquiète pas, mais le processus du transport des matériels qui peuvent inquiéter. Pour le moment, tout ce qui a été commandé n’est pas encore là, notamment les sièges qui devaient venir par vagues de conteneur », a-t-il déclaré.

Donc a-t-il fait savoir, le stade devrait, à la fin répondre aux différentes exigences de la CAF. Pour ce faire, « il est prévu des portes aux systèmes de tourniquet, des écrans géants LED (8*5m), en lieu et place des hologrammes dans les vestiaires, la réhabilitation des toilettes, la construction d’une clôture métallique, des hôtels pour hébergements des équipes et des officiels, des hôpitaux autour du site et 29 800 chaises », a cité Lassina Ouattara.

En ce qui concerne la pelouse, une qualité conforme aux exigences est également prévue, à en croire le chef du projet. A ce titre, une injection de sable et un désherbage sont prévus pour se conformer aux exigences. « On a la meilleure pelouse depuis 40 ans.

Donc, c’est mieux de garder la pelouse. Pour ce qui est de la VAR, nous espérons rentrer dans les normes édictées pour recevoir notre public. Pour la VAR, rien que la caméra, elle est tellement coûteuse qu’elle est inscrite dans les perspectives », a insisté Lassina.

Il faut dire qu’à l’issue des travaux, le stade du 4 août passera de 35 000 places à 29 800 places. Aussi des plaques périmétriques mobiles sont également prévus. Motif de satisfaction, si tout se déroule comme prévu, à écouter le représentant du ministère en charge des sports, Zinguim Hermann Yabré. Et cela, du fait de la joie que procure le retour du public dans les gradins.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

