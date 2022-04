Lutte contre le terrorisme : La Turquie tend la main au Burkina Faso

0 Partages Partager Twitter

Le président de l’Assemblée législative de la transition, Aboubacar Toguyeni, a reçu en audience les ambassadeurs de la Turquie et du royaume du Maroc. C’était ce vendredi 22 avril 2022 à Ouagadougou.

La suite après cette publicité

Le Président de l’Assemblée législative de la transition, Aboubacar Toguyeni, a reçu dans la matinée de ce vendredi 22 avril 2022 les diplomates turques et chérifiens au sein de l’hémicycle. Les échanges ont essentiellement porté sur les termes de coopération entre le Burkina Faso et la Turquie avec la diplomate Turque, Erdemari Nilgün. Il a été aussi question de coopération bilatérale entre le Burkina Faso et le Maroc avec le diplomate chérifien Slaoui Youssef.

Au terme des échanges, Erdemari Nilgün a informé être là tout d’abord pour présenter ses félicitations au président de l’ALT pour sa nomination. Aussi, elle a fait savoir que tous les domaines de coopération à savoir économique, social, humanitaire et militaire ont été abordés.

La Turquie a de l’expérience dans la lutte contre le terrorisme

« J’ai exprimé notre solidarité avec le peuple du Burkina Faso en ces temps difficiles. J’ai exposé les aides humanitaires que nous faisons en ce moment et qu’on continue de faire aux populations du Burkina Faso. Ces accompagnements dans ces périodes difficiles avec le Burkina Faso est très important pour la Turquie. C’est pour rassurer que nous sommes là et que nous souhaitons accompagner le Burkina Faso dans ces projets futurs », a-t-elle relaté.

Par ailleurs, la diplomate turque a souligné que compte tenu du contexte sécuritaire, la question a été également abordée. A l’écouter, la Turquie a de l’expérience dans la lutte contre le terrorisme et pourrait être un soutien pour le Burkina Faso. « La Turquie est un pays qui a de l’expérience dans la lutte contre le terrorisme. Et nous sommes là aussi pour partager cette expérience avec le Burkina Faso et dans le domaine de la coopération militaire », a rassuré Erdemari Nilgün.

Echanges fructueux entre le président de l’ALT et le diplomate marocain

A la suite de l’ambassadrice Turque, la place a été faite au représentant du royaume Chérifien Slaoui Youssef. Le diplomate marocain, a qualifié de « fructueux » leurs échanges qui étaient axés sur les coopérations bilatérales qui prévalent entre le Burkina Faso et le Maroc. Cela, dit-il pour renforcer les relations qui sont « historiques et profondes » entre les deux pays.

« Cette rencontre a été mise à profit pour discuter des actions et des mécanismes qui peuvent être renforcés en vue de rapprocher davantage nos deux peuples. Et voir comment on peut développer les programmes de coopération que nous avons déjà en cours. Et ce qui peut être mis en place au bénéfice du peuple pour une coopération sud-sud mutuellement bénéfique, agissante et mutuellement solitaire », a conclu Slaoui Youssef.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

Écouter l’article

publicite