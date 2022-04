Burkina : « Toutes les filières sont éligibles aux épreuves de remplacement » (Dr Prospère Bambara, DG des examens et concours)

0 Partages Partager Twitter

L’enveloppe financière allouée aux examens et concours scolaires de la session 2022 s’élève à 23 046 404 874 francs CFA. C’est entre autres informations données par le Directeur général des examens et concours, Dr Prospère Bambara à l’occasion de la conférence de presse sur l’état des préparatifs des examens et concours session 2022, ce vendredi 22 avril 2022, à Ouagadougou.

La suite après cette publicité

Comme il est de coutume à l’orée des examens et concours scolaires de chaque année, le ministère de l’éducation nationale, de l’alphabétisation et de la promotion des langues nationales (MENAPLN) à travers la Direction générale des examens et concours a tenu une rencontre avec les Hommes de média afin de présenter et échanger sur l’état des préparatifs desdits examens et concours. En cette année, la tradition a une fois de plus été respectée.

Du calendrier des examens de la session 2022, présenté par le Directeur général des examens et concours, Dr Prospère Bambara, il est ressorti que les épreuves sportives, au post-primaire, débuteront le 05 mai et se poursuivront jusqu’au 19 mai 2022 et celles de l’examen du Baccalauréat commenceront le 23 mai 2022.

Quant aux épreuves écrites, en ce qui concerne l’examen du Brevet d’études du premier cycle (BEPC), elles s’étendront du 02 au 15 juin ; du 02 au 13 juin, pour le Brevet d’études professionnelles (BEP); du 02 au 12 juin, pour le Certificat d’aptitude professionnel (CAP); du 07 au 09 juin pour le Certificat d’études primaires (CEP) et du 21 juin au 07 juillet pour le Baccalauréat.

En termes d’inscriptions, l’on a noté une baisse globale qui affecte tous les examens à l’exception des BEP et des CAP et dans presque toutes les régions. « Au CEP, on note donc 21 172 candidats en moins soit une baisse de 04,7% ; au BEPC, la baisse est de 11,5%, et est deux fois plus importante qu’entre 2020 et 2021 ; au BEP et CAP, on enregistre un accroissement de + 04,66% ; au BAC, une réduction de 07,94% », a présenté Dr Prospère Bambara.

Des innovations, mais pas de sessions spéciales pour le moment

Des innovations sont de même à noter pour cette édition 2022. « Nous enregistrons une nouvelle filière en BEP : Électricité et installation d’équipements solaires (EIES) ; au Baccalauréat professionnel, deux nouvelles filières voient le jour : Métier du bois et Cuisine », a en outre informé Dr Bambara avant de faire savoir que « les innovations annoncées en mars 2021 sont prises en compte » à savoir que « toutes les filières sont éligibles aux épreuves de remplacement, l’évaluation en cours d’apprentissage, le sujet unique en SVT et en Histoire-géographie ».

Le Directeur général des examens et concours a aussi laissé entendre que pour l’heure, rien n’a été décidé sur la tenue ou non des sessions spéciales pour la présente session. « Pour l’heure, nous ne pouvons pas répondre de façon affirmative s’il y aura des sessions spéciales… », a-t-il réagi.

Budget, difficultés et perspectives

Des dires de Dr Prospère Bambara, le budget prévisionnel alloué auxdits examens s’élève à 23 046 404 874 francs CFA. M. Bambara a par ailleurs rassuré que les préparatifs « se déroulent de manière satisfaisante » en dépit de quelques difficultés rencontrées.

« A la date d’aujourd’hui, les préparatifs des examens et concours de la session de 2022 se déroulent de manière satisfaisante malgré quelques difficultés essentiellement liées aux acquisitions de fournitures que nous essayons de surmonter », a-t-il indiqué.

En perspectives, il a annoncé « la formation des formateurs sur les nouvelles fonctionnalités du logiciel du BAC et la formation des nouveaux présidents de jurys sur les logiciels de gestion des différents examens ».

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

Écouter l’article

publicite