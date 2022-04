Renforcement de capacités sur les inventaires de Gaz à Effet de Serre (GES) dans les secteurs de l’énergie et des procédés industriels et utilisation des produits

Renforcement de capacités sur les inventaires de Gaz à Effet de Serre (GES) dans les secteurs de l’énergie et des procédés industriels et utilisation des produits

L’Institut national de la statistique et de la démographie (INSD) en collaboration avec l’Institut mondial pour la croissance verte (GGGI), a organisé un atelier de formation sur les techniques d’élaboration des inventaires de gaz à effet de serre (GES), du 11 au 13 avril, et du 19 au 21 avril 2022 à Ouagadougou.

Cet atelier vise à renforcer les capacités des acteurs nationaux des secteurs des procédés industriels et de l’énergie sur les inventaires nationaux de GES. Plus précisément, la trentaine des agents techniques venant des ministères, des structures publiques et des projets en lien avec le MRV ont pu se former sur les méthodologies d’estimation des GES. Ils ont découvert les principales sources de données pour le calcul des émissions, procédé à la collecte des données et réalisé un inventaire test suivant le guide national MRV IGES du Burkina Faso: https://mrv-burkina.bf/IMG/pdf/21153_gggi_mc781.pdf.

La représentante adjointe de GGGI au Burkina Faso, Mme Laura Jalasjoki, souhaite que les prochains inventaires du Burkina Faso soient plus interactifs et précis, affirma t’elle en ces termes :« la maîtrise des techniques de calcul permettra aux acteurs d’être mieux outillés pour les inventaires futurs et au pays de les réaliser chaque année comme il est recommandé sur le plan international. Chaque pays dans ses efforts de transparence de l’action climatique doit réaliser les inventaires en respectant cinq principes qui sont la transparence, l’exactitude, l’exhaustivité, la comparabilité et la cohérence.

L’importance des inventaires pour un pays

Les inventaires de GES sont utilisés par les acteurs de la transparence climatique pour déterminer le niveau et l’évolution des émissions de GES du pays et suivre le niveau d’atteinte des engagements nationaux vis-à-vis des conventions internationales. Les inventaires permettent aussi de construire une stratégie de lutte contre le changement climatique, d’évaluer l’efficacité des politiques et mesures adoptées et mises en œuvre.

Le projet MRV

Le Projet « Élaboration d’un Système de Mesurage, de Rapportage et de Vérification (MRV) au Burkina Faso » est mis en œuvre par GGGI avec le soutien financier de la Coopération Suédoise (SIDA). Ce projet, d’une durée de 36 mois a pour objectif principal d’appuyer le Burkina Faso à répondre aux exigences du cadre de transparence renforcée de l’accord de Paris, en se concentrant spécifiquement sur le MRV des actions, qui comprend à la fois les actions d’atténuation et d’adaptation entreprises par le pays.

