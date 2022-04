Inondation à la mine de Perkoa : Trevali fait le point sur les efforts de recherche et de sauvetage

0 Partages Partager Twitter

Tel que partagé le 16 avril, une inondation s’est produite à notre mine de Perkoa au Burkina Faso à la suite d’une forte pluie tombée tôt le matin. Cela a entraîné une crue soudaine qui a emporté les bermes protectrices entourant la fosse à ciel ouvert. Les efforts de recherche et de sauvetage des huit travailleurs portés disparus demeurent une priorité absolue.

Nos activités d’extraction et de traitement de minerais à Perkoa resteront suspendues pendant un certain temps pendant que nos opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent et que la Société et les autorités enquêtent sur l’inondation. 👇🏿

