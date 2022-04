26ème journée de la Ligue1 LONAB : L’USFA accroche le RCK sur un score de 0 but partout

Le stade municipal Joseph Konombo a vibré au rythme de la 26ème journée de la Ligue1 LONAB ce samedi 23 avril 2022. L’Union Sportive des Forces Armées (USFA) et le Rail Club du Kadiogo (RCK) se sont tenus en respect en concédant un match nul et vierge (0#0).

Le sprint final de la Ligue1 LONAB 2021-2022 promet toujours de beaux duels à l’horizon. Les places du podium jusqu’à la 26ème journée, restent compétitives. De ces duels, un autre de la journée a opposé le 7ème du classement, l’Union Sportive des Forces Armées (USFA) à l’équipe 2ème au classement en l’occurrence le Rail Club du Kadiogo (RCK).

Une rencontre qui a tenu toutes ses promesses de grand rendez-vous puisqu’elle s’est soldée par un score nul et vierge. Un résultat plus ou moins satisfaisant pour l’équipe réceptive, l’USFA en tout cas selon le sélectionneur de l’équipe Issa Balboné.

« Dans l’ensemble c’est un très beau match parce qu’on a joué contre un prétendant sérieux au titre donc il fallait s’attendre à un match difficile. Un point c’est vraiment bien à prendre », a-t-il affirmé à l’issue de la rencontre.

État d’esprit non partagé par le coach du RCK, Amadou Sampo qui lui aurait voulu récupérer les 2 autres points perdus pour s’accrocher au plus haut du tableau à en croire ses dires. « Lorsqu’on regarde les objectifs assignés face à Salitas, ce soir il fallait aller chercher la victoire. L’adversaire en face à 36 points, aujourd’hui on avait la possibilité de prendre les 03 points mais rien n’est perdu, il reste 4 journées», a-t-il regretté.

Autres affiches de la vingt-sixième (26è) journée de la Ligue 1 LONAB

Samedi 23/04/2022

ASFB 2- 1 AS DOUANES

ROYAL FC 2-3 MAJESTIC SC

ASK 0-0 ASECK

RCK 0-0 USFA

EFO 3-1 AS SONABEL

Rendez-vous du Dimanche 24/04/2022

VITESSE FC🆚RCB STADE WOBI à 16h GMT

SALITAS FC🆚KIKO FC MUNICIPAL ISSOUFOU JOSEPH CONOMBO à 16hGMT

ASFA Y🆚AS POLICE MUNICIPAL ISSOUFOU JOSEPH CONOMBO à 18h15.

