Laurence Ilboudo Marshal souhaite d’avance joyeux anniversaire à l’ancien Président du Faso, Roch Kaboré

Sur sa Page Facebook, Laurence Marshall Ilboudo a souhaité d’avance joyeux anniversaire à l’ancien Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré.

« Les mots font souvent défaut lorsqu’il s’agit d’exprimer toute la considération et le respect que je porte à une personne qui m’est chère.

Une personne formidable qui a su, avec tempérance et une grande ouverture d’esprit, marcher sur la voie du rassemblement et de la cohésion et qui aura fait d’énormes sacrifices pour sauver sa patrie car convaincu que le pouvoir n’était rien d’autre qu’un moyen pour servir son peuple.

A quelques heures de son anniversaire, je voudrais lui traduire toute ma gratitude d’avoir été, durant 30 années, à son école. Celle de la bonté, de l’amour et du sacrifice pour ses compatriotes.

Le soleil se lève toujours…

𝗔 𝗺𝗼𝗻 𝗽𝗮𝗿𝗿𝗮𝗶𝗻, 𝗺𝗼𝗻 𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼𝗿, 𝗺𝗼𝗻 𝗽𝗿𝗲́𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁, 𝗥𝗼𝗰𝗵 𝗠𝗮𝗿𝗰 𝗖𝗵𝗿𝗶𝘀𝘁𝗶𝗮𝗻 𝗞𝗔𝗕𝗢𝗥𝗘, 𝗷𝗼𝘆𝗲𝘂𝘅 𝗮𝗻𝗻𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗮𝗶𝗿𝗲 ! », a écrit l’ancienne ministre en charge de la solidarité nationale.

