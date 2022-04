Sahel : 15 morts dans deux attaques terroristes quasiment simultanées

0 Partages Partager Twitter

Les détachements militaires de GASKINDE et POBE MENGAO (Province du Soum, région du Sahel) ont été les cibles d’attaques terroristes dans la matinée du dimanche 24 Avril 2022.

Ces deux attaques qui se sont déroulées de façon quasiment simultanée, ont visé à la fois les détachements militaires et les populations civiles.

La suite après cette publicité

Les unités militaires, en coordination avec les VDP de ces localités, ont farouchement riposté à ces attaques.

Au bilan, on dénombre pour l’attaque de GASKINDE 09 décédés (05 militaires et 04 civils) et une quinzaine de blessés. L’attaque de POBE-MENGAO a causé la mort de 06 personnes dont 04 militaires et 02 VDP. Une quinzaine de personnes ont également été blessées. La situation dans ces deux localités est actuellement sous contrôle et des opérations de sécurisation sont toujours en cours.

Le Chef d’État-Major Général des Armées salue le sacrifice des militaires et civils tombés au cours de ces attaques et souhaite une prompte guérison aux blessés.

Il réaffirme la détermination de l’ensemble des forces à poursuivre le combat quoi qu’il en coûte pour permettre aux populations des localités menacées par les terroristes de reprendre le cours normal de leur vie.

Source : Communiqué du service Communication des Forces armées nationales

Écouter l’article

publicite