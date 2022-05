USSUBF 2022 : La région des Hauts-Bassins domine au football et au handball

La relève au niveau du sport semble être assurée dans la région des Hauts-Bassins. En finale des compétitions de l’Union des sports scolaires et universitaires du Burkina Faso (USSU-BF), cette région a dominé la compétition en remportant les finales du football et du handball.

Ziniaré, chef-lieu de la région du plateau central à l’honneur le samedi 30 avril 2022 à l’occasion des finales des jeux de l’USSU-BF. Pour un retour dans cette ville, deux finales étaient au programme chez les moins de 15 ans.

Au Handball, l’équipe de la région des Hauts-Bassins (Bobo Dioulasso) affrontait celle de la région du Plateau central représentée par les jeunes filles du CEG de Barkoundouba.

Face à une équipe des Hauts-Bassins dont plusieurs joueuses prennent part au championnat national avec l’équipe du Racing club de Bobo Dioulasso (RCB), les filles de Barkoundouba entendaient surprendre.

Mais très rapidement, l’équipe des Hauts-Bassins éteints les espoirs de leurs adversaires en menant très rapidement (07 # 13) à la mi-temps.

La deuxième période sera pénible pour la région du centre qui n’inscrit que deux buts alors que son adversaire en marquait 9 pour s’imposer (9 # 22).

La région des Hauts-Bassins domine au football

Au football, l’équipe des Hauts-Bassins s’illustre en s’imposant face à celle de l’Est. Après un match nul (0-0) au cours d’un match disputé en 2×25 minutes, l’arbitre a dû recourir à la séance des tirs au but. A cet exercice, l’équipe des Hauts-Bassins se montre plus adroite et s’impose (5-4).

Sept disciplines (football, handball, volleyball, basketball, athlétisme, lutte, judo) ont été retenues pour les phases régionales de l’USSU-BF 2022. Ces compétitions ont concerné les moins de 15 ans, les moins de 17 ans et les moins de 20 ans. Le directeur général des sports et des loisirs Rasmané Ouédraogo a salué la tenue de cette compétition.

« Pour ce qui s’est passé ce soir, nous sommes satisfaits. Ce sont les meilleurs qui ont gagné. C’est une finale que nous avons voulue pour les moins de 17 ans », a résumé Rasmané Ouédraogo. Selon lui, le ministère des sports contribuera à faire vivre à l’USSU BF, son lustre d’antan.

Des prix spéciaux

La saison scolaire et universitaire connaîtra son apothéose à Bobo-Dioulasso à l’occasion des finales au niveau des grandes écoles. Les 13 directions régionales des sports du Burkina ont reçu chacune du matériel composé de 10 ballons de football, 10 ballons de handball, cinq ballons de volleyball, cinq ballons de basketball.

Des prix spéciaux ont aussi été décernés. Amos Sanou de la région de l’Est est meilleur gardien en football tandis que le titre de meilleur buteur revient à Lionel Soubeiga de l’Est. Boubacar Mano de l’Est est le meilleur joueur. Au handball, Marie Tapsoba de la région du centre obtient le prix de la meilleure gardienne.

Le titre de meilleure buteuse est remportée par Habibou Sanon des Hauts-Bassins tandis que sa coéquipière Bintou Ouédraogo est élue meilleure joueuse. Marie Tapsoba de la région du centre est meilleure gardienne.

