Première session ordinaire de l’ALT : « Initier des propositions de lois ambitieuses… »

S’est ouverte ce mercredi 4 mai 2022 à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, la première session ordinaire des membres de l’Assemblée législative de transition (ALT). C’est une session consacrée essentiellement à l’examen des projets et propositions des lois.

À compter de l’ouverture de cette session,les projets ou des propositions de lois peuvent encore être déposés sur le bureau de l’Assemblée législative de transition jusqu’au 19 mai 2022.

Dans son discours à l’occasion, le président de l’ALT, Aboubacar Toguyeni a interpellé ses pairs sur la délicatesse de leur mission mais aussi de l’importance du rôle qu’ils sont appelés à jouer comme membres de l’ALT.

«Oui ! Notre passage à l’hémicycle s’effectue dans un contexte tout spécial et à un moment décisif de notre histoire. Aussi, convient-il de tout mettre en œuvre pour jouer pleinement notre mission à savoir, contribuer à la refondation de l’État burkinabè à travers une action parlementaire audacieuse, résolument orientée vers l’intérêt supérieur des populations burkinabè », a-t-il lancé.

Par ailleurs, Toguyeni a laissé entendre que leur législature a une particularité. Celle de pas être fondée sur une configuration essentiellement politicienne. Ainsi donc, il a exhorté ses collègues à privilégier cette particularité «pour redonner à notre nation les raisons de son espérance pour les lendemains meilleurs».

Également, le président de l’ALT a confié que la récente histoire du Burkina a montré la fragilité de ses institutions. «Il faudra être au rendez-vous des vrais débats et de propositions audacieuses et pertinentes devant aboutir à la cinquième République avec une constitution qui définisse les équilibres institutionnels et qui permette à notre pays de résister mieux aux différents chocs endogènes et exogènes», a-t-il soutenu.

Pour Aboubacar Toguyeni, la situation sécuritaire du pays avec ses corollaires de crise humanitaire interpelle doublement le pouvoir législatif.

«Notre mission au cours de cette transition législative comportera, je le souhaite, des moments dans lesquels, nous discuterons de propositions de lois dont l’initiative proviendrait de vous, illustres députés.

Nous devrions par le truchement des pouvoirs qui nous sont dévolus et avec beaucoup de hauteur, initier des propositions de lois ambitieuses pour corriger les déséquilibres créés par nous-mêmes dans notre pays, qui continuent d’être les causes structurelles de notre sous-développement.

Ces propositions de lois doivent être ancrées dans nos réalités et suffisamment inspirantes pour tenir les défis futurs de notre nation», a-t-il dit.

S’agissant du développement des régions et des collectivités, Aboubacar Toguyeni a invité les membres de l’ALT à amener le gouvernement à trouver les réponses idoines aux questions suivantes.

«Comment parviendrons-nous à résorber de façon conséquente les écarts entre centres urbains et milieux ruraux dans les domaines clés du développement ?

Comment prendre en compte de façon optimale et avec courage l’épineuse question de la sécurité foncière de notre pays», a-t-il entre autres cité.

Il a souligné que les membres de l’ALT ont un rôle important à jouer pour une société burkinabè plus juste, plus humaine et plus transparente.

«Pour cela, le parlement s’est soumis et sera soumis toujours au contrôle des organes habilités de la République dans le souci de rendre compte au peuple souverain. Nous ne pouvons pas contrôler l’action gouvernementale et refuser le contrôle de notre institution», a-t-il clos son propos. Les travaux à huis clos commencent dès la matinée de ce jeudi 5 mai 2022.

Willy SAGBE

Burkina 24

