Lutte contre le terrorisme : Un nouveau concept est en phase d’application, selon le Gal Barthélémy Simporé

0 Partages Partager Twitter

Les membres de l’Assemblée législative de transition ont tenu, ce mardi 17 mai 2022, une plénière essentiellement axée sur la sécurisation des régions à l’orée de la saison pluvieuse. Une question orale a été, à cet effet, adressée aux ministres en charge de la défense et celui de la sécurité. C’est une initiative du groupe parlementaire des forces vives des régions.

La suite après cette publicité

A cet effet, le ministre de la défense, le général Barthelemy Simporé a fait savoir que le gouvernement est conscient que la nature de la menace terroriste est telle qu’on ne peut pas engranger des victoires, tout seul, d’où la nécessité de diversifier les partenariats, comme le disait, le Premier ministre lors de sa déclaration de politique générale devant les membres de l’ALT.

Barthelemy Simporé a évoqué également la nécessité de collaboration et les opérations conjointes qui sont menées avec les différents pays voisins. Il a ajouté que dans ces collaborations, il y a d’autres initiatives qui se créent comme la coalition pour le Sahel.

Pour le ministre de la défense, le choix pour le Burkina est clair : Le pays cherche les meilleures opportunités pour renforcer son appareil sécuritaire et la montée en puissance des militaires sur le terrain des opérations.

« Nous avons des approches qui restent pour l’instant confidentielles mais sachez que nous sommes conscients que l’une des conditions sine qua non de la victoire résidera dans notre capacité à trouver les meilleures stratégies de coopération opérationnelle avec les voisins et aussi avec les partenaires internationaux », a-t-il assuré.

Par ailleurs, le ministre de la défense a annoncé qu’un nouveau concept est en phase d’application afin de réorganiser les choses au niveau des rangs des volontaires pour la défense de la patrie (VDP). Ce concept, selon le général Barthelemy Simporé prend en compte certaines initiatives locales et des expériences internationales apprises des Algériens et des Égyptiens.

« Le nouveau concept, c’est d’abord réorganiser les VDP. Il faut savoir que les textes qui existaient dans leur application, il faut donc les réorganiser dans leur emploi, dans leur rattachement organique et surtout de permettre à faire en sorte que nous ayons de meilleures synergies opérationnelles avec ces VDP, tout en les encadrant.

L’option c’est donc de pouvoir encadrer l’action même des VDP pour une meilleure efficacité, parce que parfois, on nous reprochait de voir qu’ils sont un peu isolés et quand ils sont isolés, ils sont des proies faciles des groupes terroristes (…).

Donc c’est de pouvoir les arrimer avec des modules opérationnels beaucoup plus forts, pour leur permettre d’être plus efficaces. Et à terme, lorsque nous aurons réussi à ramener une plus grande quiétude, permettre partout où il y a besoin d’avoir les VDP qu’ils puissent exister sous des modules d’appui à la sécurité et au renseignement », a-t-il détaillé.

Barthelemy Simporé a renseigné que la nouvelle architecture de la sécurité burkinabè prévoit jusqu’au village, qu’il y ait des comités locaux qui permettent d’assurer la sécurité, la paix partout avec la contribution de tous les acteurs.

« Voici l’approche mais pour l’instant, comme on l’a dit, notre priorité c’est de reconquérir l’espace et ensuite le réorganiser selon une vision de développement », a-t-il dit en concluant que plusieurs opérations sont menées à travers le territoire national par les FDS.

Mais pour le moment, il s’en retient de parler sur les stratégies qu’ils sont en train de mettre en place. Il a annoncé également l’opération prochaine de la stratégie nationale de lutte contre le terrorisme et la Task-force.

Willy SAGBE

Burkina24

Écouter l’article

publicite