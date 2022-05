0 Partages Partager Twitter

L’Organisation des Peuples Africains-Burkina Faso (OPA-BF) a tenu une rencontre d’échange avec les Hommes de médias ce mardi 17 mai 2022 à Ouagadougou. De cette rencontre, il était question pour les membres de l’OPA-BF de donner leur point de vue sur la situation socio-politique du Burkina Faso.

Après un temps d’observation de la scène socio-politique nationale, l’Organisation des Peuples Africains, section du Burkina Faso (OPA-BF) a estimé que le moment est venu pour donner sa voix. C’est donc dans ce sens, que les membres de l’OPA-BF ont convié les Hommes de médias pour une séance d’échange, ce mardi 17 mai 2022.

Pour planter le décor, l’OPA-BF a dressé un tableau sur les cent premiers jours de gouvernance du chef de l’État, Paul-Henri Damiba et de son équipe. « Le Burkina Faso est dangereusement menacé dans ses frontières héritées de la Haute-Volta. Le pays va très mal. En 100 jours de gouvernance militaire, le pays a enregistré plus de 610 attaques, 567 personnes tuées, selon le journal l’Économiste du Faso.

Six palais de justice sont fermés. Une maison d’arrêt et de correction attaquée et des prisonniers libérés. Une recrudescence des exécutions sommaires selon le rapport de Human Rights Watch », a lâché Maitre Ambroise Farama, président de l’OPA-BF.

« Cinq mois de perdu »

Pour ce qui est de la stratégie de lutte contre le terrorisme, Me Ambroise Farama avance qu’aucune stratégie n’est perceptible jusque-là.

« Nous constatons qu’aucune stratégie n’est perceptible. Nos Forces de défense semblent préoccupées par le partage du gâteau plutôt que de dérouler leur stratégie de lutte contre le terrorisme. Nos forces de défense et de sécurité se font toujours surprendre par l’ennemi : soit sur leurs sites, soit lors de leurs mouvements, occasionnant des pertes en vies humaines, en matériels et équipements.

La mise en place de comités locaux de dialogue pour la paix ne produit pas, pour le moment, des résultats satisfaisants, au regard de la recrudescence des attaques dans de nombreuses localités. Le partenariat avec les pays voisins ou amis n’a pas encore produit de résultats probants.

Il y a véritablement un problème à asseoir une communication de crise ou de guerre comprise et suivie. Problème aggravé par des velléités de restrictions des espaces d’expression et de liberté des citoyens. La mobilisation populaire pour livrer la guerre aux terroristes n’est pas très visible », a regretté le président de l’OPA-BF.

« Si la transition se prolonge, elle va s’éloigner définitivement de ses objectifs »

Cinq mois déjà que le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba est à la tête du pays des Hommes intègres. De l’appréciation de Ambroise Farama, « ça fait cinq mois de perdu. On nous avait annoncé une lutte contre le terrorisme comme des gens qui maitrisaient mieux la situation… C’est clair que, du point de vue de lutte contre l’insécurité, nous pouvons observer que nous avons passé cinq mois de perdu ».

« Plus une transition dure, plus elle s’éloigne de ses objectifs », a déclaré Me Ambroise Farama. En ce qui le concerne, il n’est pas question de permettre que la transition se prolonge car, « si la transition se prolonge, elle va s’éloigner définitivement de ses objectifs et ça sera plutôt donc des objectifs purement politiques qui vont prendre le dessus.

S’il faut même diminuer les trois ans, nous, nous sommes favorables à la diminution des trois ans, parce que nous estimons que trois ans déjà, c’est trop pour une transition », a-t-il martelé.

« Toute solution commence d’abord par un diagnostic », foi du président de l’OPA-BF. De ses dires, il convient de bien poser les problèmes avant de trouver les solutions. Ainsi, il informe que « nous ne pouvons envisager de solution que dans une question de coopération et de mutualisation des forces au niveau de la sous-région.

Le Burkina Faso à lui seul ne pourra pas venir à bout du terrorisme, s’il n’est pas une sorte de coopération avec les autres pays que sont le Mali, le Niger, le Togo, le Bénin, et la Côte d’Ivoire qui eux aussi sont en train d’être attaqués », relate-t-il comme solution pour lutter contre le terrorisme.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

