Processus de Transition : Le Canada engagé à accompagner le Burkina Faso

(Ouagadougou, 17 mai 2022). Le Président du Faso, le Lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo DAMIBA, a reçu ce mardi en audience, en fin de matinée, l’Ambassadeur du Canada au Burkina Faso, son Excellence madame Lee-Anne HERMANN. Les échanges entre le Chef de l’Etat et la diplomate canadienne ont porté sur l’histoire de la coopération entre les deux pays.

Selon madame Lee-Anne HERMANN, le Canada et le Burkina Faso commémorent cette année « 60 ans d’amitié, de coopération et de relations bilatérales ». Les deux personnalités ont donc retracé ensemble l’histoire de cette collaboration.

« Nous avons aussi parlé de l’avenir. Comment peut-on continuer à coopérer et à travailler ensemble », a expliqué l’Ambassadeur du Canada au Burkina.

La diplomate canadienne a également assuré les autorités burkinabè que le Canada va accompagner le Burkina Faso dans sa période de transition.

« Nous avons un programme de coopération bilatérale ici et aussi, le Canada est le plus grand investisseur dans le pays avec les mines canadiennes et nous intervenons également dans le domaine économique », a-t-elle conclu.

Source : Direction de la communication de la Présidence du Faso

