Prévisions saisonnières 2022 : « Une situation globalement humide attendue pour la saison pluvieuse » (Étude)

0 Partages Partager Twitter

Il est intervenu ce mardi 17 mai 2022 à Ouagadougou, l’atelier national de communication des résultats des prévisions saisonnières agro-hydro-climatiques au titre de l’année 2022, sous la présidence du ministre des transports, de la mobilité urbaine et de la sécurité routière, Mahamoudou Zampaligré.

La suite après cette publicité

« Une situation globalement humide attendue pour la saison pluvieuse 2022 ; un début normal et une fin normale à tardive de la saison pluvieuse sont attendus ; des séquences sèches moyennes à longues sur l’ensemble du territoire en début de saison des pluies ;

des séquences sèches globalement moyennes à longues en fin de saison des pluies sur la partie Sud-ouest du pays et des durées moyennes à courtes sur le reste du territoire ; des écoulements globalement excédentaires à normaux sur les principaux bassins fluviaux».

Ce sont les « points importants à retenir » de la restitution des résultats des prévisions saisonnières des caractéristiques agro-hydro-climatiques pour la campagne pluvieuse 2022. Il a toutefois été rappelé que ces prévisions sont susceptibles d’évoluer au cours de la saison des pluies.

Par conséquent, il a été recommandé de suivre les mises à jour qui seront faites en juin et juillet 2022 par l’Agence nationale de la météorologie (ANAM) et la Direction générale des ressources en eau (DGRE). Aussi des avis et conseils agro-hydro-météorologiques ont-ils été formulés au regard de plusieurs risques.

Recommandations

Au regard du risque d’inondations, il a été entre autres recommandé « d’éviter l’occupation des zones inondables ; de curer les caniveaux ; de renforcer les digues de protection et d’assurer la maintenance des barrages et des infrastructures routières ».

Au regard du risque de maladies, recommandation a été faite « de disponibiliser les stocks de moustiquaires, d’antipaludéens, des produits de traitement d’eau ; de sensibiliser et diffuser des informations d’alertes sur les maladies à germes climato-sensibles ; de prévenir les maladies en vaccinant les populations et les animaux… ».

Au regard du risque de sécheresse, suggestion a été faite « d’adopter des techniques culturales de conservation des eaux et des sols ; de diversifier les pratiques agricoles par la promotion de l’irrigation et du maraichage; de prévenir la prolifération de la chenille mineuse de l’épi du mil… ».

« Un outil très stratégique »

Pour le ministre des transports, de la mobilité urbaine et de la sécurité routière, Mahamoudou Zampaligré, « la prévision saisonnière est un outil très stratégique d’aide à la décision pour le gouvernement et les acteurs de développement national ».

Cette prévision, a-t-il poursuivi, « permet d’améliorer la prévention des risques et de planifier la production électrique en cas de la survenue d’effets climatiques extrêmes telles que les inondations et les sécheresses ». Il a de facto, réitéré l’appui du gouvernement aux structures en charge des activités climatiques et météorologiques.

Joel Zoungrana, Directeur général de l’ANAM a, pour sa part, fait savoir l’importance desdites prévisions. « Dans un contexte de changement climatique aux effets durement ressentis, l’importance particulière des prévisions saisonnières pour nous tient au fait que notre pays reste marqué par sa forte dépendance à l’agriculture pluviale et par la nécessité d’une gestion proactive et rationnelle de nos ressources en eau », a-t-il indiqué.

Adama Hinsa, le représentant du centre régional AGRHYMET, a aussi laissé entendre que « le centre ne ménagera aucun effort pour apporter son appui technique au renforcement des capacités des pays pour une meilleure prise en compte du risque climatique et une amélioration de l’accès à l’information climatique par les populations vulnérables ».

Pour rappel, ledit atelier intervient à la suite du forum des Prévisions saisonnières pour la zone soudano-sahélienne (PRESASS-2022), tenu à Abuja au Nigéria, du 18 au 25 avril 2022. Les prévisions présentées concernent les périodes juin-juillet-août et juillet-août-septembre 2022.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

Écouter l’article

publicite