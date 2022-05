Hubert Velud : « J’ai choisi de travailler au Burkina Faso parce que je crois en son potentiel »

0 Partages Partager Twitter

C’est fait depuis le samedi 21 mai 2022. Hubert Velud a pris les rênes de l’équipe des Etalons du Burkina Faso. Aussitôt arrivé, il s’est immédiatement mis au travail en dévoilant la liste des joueurs retenus. Et pour cela, l’entraîneur est conscient que le temps joue contre lui mais il croit au potentiel du Burkina Faso.

Les acteurs du football burkinabè sont unanimes. La crise au sein du comité exécutif de la Fédération burkinabè de football (FBF) a retardé l’arrivée de Hubert Velud, désigné sélectionneur des Etalons. Le processus de recrutement a été repris. Ce choix a finalement été confirmé par le bureau exécutif réconcilié.

Mais, le temps joue contre le technicien français qui prend une équipe burkinabè quatrième à la CAN 2021. « J’aurais souhaité entamer le travail un peu plus tôt. Je me suis débrouillé. J’ai décidé de faire mes choix. (…) Le choix de la liste aujourd’hui n’est pas parfait », juge Hubert Velud.

Oublier le passé

Dans un tel contexte, le fait d’avoir entraîné au Togo sera-t-il un avantage ? Pour lui, il y a beaucoup d’évolutions. Velud a d’ailleurs rappelé qu’en 2010, le Togo aurait pu jouer contre le Burkina Faso, n’eut été l’attaque du bus de la délégation togolaise à Cabinda où le bus de la délégation togolaise avait été sous le feu des mitraillettes de séparatistes.

Les Etalons avaient fini par évoluer dans un groupe à trois équipes avec la Côte d’ivoire et le Ghana. Il connait bien l’environnement du football togolais tout comme Paulo Duarte, ancien sélectionneur des Etalons. Il connait également l’environnement du football burkinabè. Velud reconnait que le pari est risqué en acceptant l’offre du Burkina Faso dans ce contexte.

Entraîner le Burkina Faso, un risque

« C’est un risque parce que dans les deux premiers matchs, je ne suis dans les conditions optimistes de préparation. Mais quand on travaille en Afrique, il faut avoir un pouvoir d’adaptation. J’ai choisi de travailler au Burkina Faso parce que je crois au potentiel », assure Hubert Velud.

Le premier match des Etalons est prévu contre le Cap Vert le 3 juin prochain à Casablanca au Maroc. Pour la deuxième journée, les Etalons se déplacent en Estwatini. Le Togo est le troisième adversaire du Burkina Faso.

