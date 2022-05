Fourniture d’internet au Burkina : Canal Box revient avec « plus de débit au même prix »

0 Partages Partager Twitter

Le Group Vivendi Africa (GVA) a annoncé, ce mardi 24 mai 2022, l’augmentation du débit de ses offres « Start » et « Premium » de Canal Box. En effet, le premium de 30 000 F CFA pour 50Mb/s passe à 200Mb/s et le Star passe à 50Mb/s pour le même prix soit 15 000 F CFA. L’information a été donnée au cours d’une conférence de presse tenue à Ouagadougou.

L’utilisation de l’internet est devenue cruciale et incontournable tant au Burkina Faso que dans le monde entier. Conscient de cette réalité, le Group Vivendi Africa (GVA), qui a débuté ses activités depuis le 6 juin 2021 au Burkina Faso, a entrepris de « bousculer » le marché en rendant disponible l’Internet fixe, haut débit aux ménages et cela, sans engagement.

C’est à ce titre que le groupe, après son offre de 50 Mb/s à 30 000 F CFA, a entrepris des changements notamment l’augmentation du débit soit à 200Mb/s avec les mêmes prix comme l’a dit le directeur marketing et commercial de la boîte, Cheick Salla Diallo.

De ce pas, à compter de ce mardi 24 mai 2022, le canal box de GVA offre les mêmes 50 Mb/s à 15 000 F CFA pour l’offre Start et 200 Mb/s à 30 000 F CFA pour le premium, toujours selon les propos de Cheick Diallo, afin de garantir à ses abonnés « la meilleure qualité technologique du marché ».

« La fibre fut longtemps réservée aux privilégiés et essentiellement aux entreprises. Avec l’arrivée de Canal Box en moins d’une année, tout a déjà changé. La fibre optique pour tous les foyers, avec un niveau de qualité jamais égalé à des prix véritablement accessibles, tel sera désormais la norme à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso pour le moment. Nos offres ont toujours été simples et accessibles à la fois, avec des garanties fiables (…) et sans engagement du client », a expliqué le directeur marketing de Canal Box, Cheick Salla Diallo.

A l’entendre, le Canal Box entend impacter durablement l’accès à l’internet au Burkina Faso, en apportant plus de vitesse et de la fluidité aux clients avec cette offre dite simple et illimitée. « La fibre est une offre d’internet fixe par des installations de nos équipes. Nous avons augmenté le débit sans toucher à la qualité de la connexion.

Vous pouvez désormais télécharger vos films HD en moins de 3 minutes avec vos appareils connectés. C’est 4 fois plus de vitesse. Nous n’oublions pas les entreprises car la crise nous a montré la nécessité de la digitalisation des métiers », a-t-il fait savoir.

GVA est un opérateur télécom, spécialisé dans la fourniture d’accès internet haut débit en Afrique, présent au Burkina avec l’offre Canal Box depuis bientôt un an. Elle est déjà disponible à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso pour le moment comme l’a dit Cheick Salla Diallo.

Aussi, l’internet est dédié, donc à la façon d’une consommation des robinets d’eau, naturellement avec des factures de consommation toujours comme l’a expliqué le directeur. Il a par ailleurs souligné que : « Canal+ et Canal Box tous appartiennent au même groupe. Mais pour le moment, les deux entités ne sont pas de connivence. Pour l’adhésion, il suffit juste de se rendre dans une de nos boutiques. L’installation coûte 10.000 F CFA ».

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

