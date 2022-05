Politique au Burkina : Le RPD de Luc Adolphe Tiao réaffirme son soutien à la transition

0 Partages Partager Twitter

Le président du parti, Rassemblement patriotique pour le développement (RPD), Luc Adolphe Tiao, dans le cadre de l’implantation de son parti, a effectué une mini-tournée dans les communes de Zamo, Zawara et Pouni dans la province de Sanguié du 21 au 22 mai 2022 où il s’est entretenu avec les populations de ces localités. Il s’est fait accompagner des membres du bureau politique du parti.

Cette mini-tournée dans le Sanguié avait pour objectif principal de renouer le contact et de courtiser de nouveaux militants pour le parti. Également, cette sortie visait à faciliter la mise en place des structures du parti dans ces localités très prochainement.

Les échanges entre les membres du RPD et les populations de ces trois communes de la province du Sanguié, ont tourné notamment autour de la situation nationale, de la vie du parti et la mise en place des structures du parti.

Partout où il est passé, et où il a eu l’occasion de s’exprimer sur la situation nationale, le président du parti, Luc Adolphe Tiao a salué les efforts qui sont entrepris par les nouvelles autorités tout en apportant son soutien et celui de son parti aux FDS et aux VDP.

Exprimant sa compassion aux familles des victimes et sa solidarité aux personnes déplacées internes, Luc Adolphe Tiao a réaffirmé son soutien et celui du RPD aux autorités de la transition.

Pour la vie du parti, Luc Adolphe Tiao a rappelé aux populations de ces localités que le RPD est un parti qui se conforme à la situation nationale. Selon le premier responsable du RPD, leur parti ne fait pas de l’activisme politique, chose qui est en contradiction avec les priorités actuelles de la Nation.

Un message qui a été beaucoup apprécié par les populations de ces communes et dont certains n’ont pas hésité à rejoindre les rangs du RPD et à apporter leur soutien.

Le président du RPD a profité de son séjour dans ces localités pour s’entretenir avec les différents chefs coutumiers de ces communes.

