Appel à candidature du projet BRAVE Women Burkina pour la présélection des Micros, Petites et Moyennes Entreprises détenues ou dirigées par des femmes

Appel à candidature du projet BRAVE Women Burkina pour la présélection des Micros, Petites et Moyennes Entreprises détenues ou dirigées par des femmes

0 Partages Partager Twitter

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet d’assistance à la résilience des entreprises à valeur ajoutée de femmes au Burkina Faso dénommé « BRAVE Women Burkina » et financé par la Banque Islamique de Développement (BID) et par l’État Burkinabè, la Maison de l’Entreprise du Burkina Faso (MEBF) souhaite recevoir des candidatures pour la présélection des Micros, Petites et Moyennes Entreprises (MPME) détenues ou dirigées par des femmes.

La suite après cette publicité

Les critères d’éligibilité sont les suivants :

Être une micro, petite et moyenne entreprise détenue/dirigée par une femme (entreprise individuelle de femmes ou société détenue en majorité par des femmes ou à 20 % par des femmes, avec une femme comme premier responsable ou bien le Conseil d’Administration composé à au moins 30% de femmes) ;

Etre dans l’une des quatre zones d’intervention du projet (Boucle du Mouhoun, Centre, Hauts-Bassins, Nord) ;

Avoir une activité en conformité avec les principes de la loi islamique : exclusion de toute entreprise fournissant des services financiers rémunérés (comme les banques conventionnelles et les compagnies d’assurance) ou impliquée dans la fabrication, la vente ou l’offre d’alcool, de porc, de viande de haram, ou la participation à des jeux de hasard, des activités de boîte de nuit ou de la pornographie, etc.

Avoir au moins un an d’expérience professionnelle dans le domaine d’activités ;

Avoir la preuve de son existence légale au Burkina Faso ou être disposée à se formaliser ;

Etre capable de mobiliser au moins trois millions (3 000 000) de Francs CFA pour financer la contrepartie liée au développement de ses activités.

NB : Tous les secteurs d’activités sont éligibles, à l’exception des activités d’achat-revente sans valeur ajoutée.

La MEBF ne facture aucun frais pour le processus d’appel à candidatures.

La candidature se fait en ligne du 1er au 30 juin 2022 en remplissant un formulaire d’inscription disponible sur le site du projet : www.bravewomen.bf

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter les services techniques :

Région de la Boucle du Mouhoun, Tél. : 61 35 25 42 ;

Région du Centre, Tél. : 70 63 28 64 / 72 47 18 86 ;

Région des Hauts Bassins, Tél. : 76 52 74 00 ;

Région du Nord, Tél. : 70 78 83 12.

Karim OUATTARA

Directeur Général

Écouter l’article

publicite