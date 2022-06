Elim. CAN 2023/Burkina Faso vs Cap-Vert : « Je fais tout pour aider l’équipe » (Cédric Badolo)

Après son baptême de feu jugé réussi contre la Belgique en amical malgré la défaite (3-0), Cédric Badolo est de retour au sein des Etalons désormais dirigé par Hubert Velud. Pour le début des éliminatoires de la CAN 2023, l’ancien joueur de Salitas FC a du respect pour le Cap-Vert, le premier adversaire des Etalons pour le début des éliminatoires.

Tout va bien au sein des Etalons, selon Cédric Badolo en stage au sein de l’écurie. Après sa première la dernière séance d’entraînement, il s’est exprimé sur l’état d’esprit du groupe.

« Après cet entraînement, le groupe se porte bien. Tout le monde va bien. On est dans les meilleures conditions pour préparer les deux matchs. Je pense que ça va bien se passer », promet Cédric Badolo. Le joueur burkinabè évolue au club de FC Sheriff Tiraspol en Moldavie, club européen avec lequel il a été sacré champion.

« Chaque match a ses réalités »

Les Etalons ont déjà battu le Cap-Vert (1-0) lors de la CAN 2021. Mais cette fois, la donne a changé, selon Cédric Badolo. « Chaque match à ses réalités. C’est vrai qu’on a eu à affronter le Cap-Vert. Mais c’est le foot. On aborde le match comme si on n’avait jamais connu le Cap-Vert. On respecte l’adversaire. C’est en fonction de ça qu’on va essayer de s’imposer », analyse-t-il.

Parmi les novices du groupe, l’objectif de Cédric Badolo reste le même que celui de la sélection. Se qualifier pour la CAN 2023 en Côte d’Ivoire, pays voisin. « Mon défi ? C’est le même avec le groupe, le staff. Je fais tout pour aider l’équipe. C’est pareil pour chaque joueur ici. Chacun fait ce qu’il peut pour aider l’équipe. C’est sur cette lancée qu’on aura de bons résultats par la suite ».

Le match est prévu pour le vendredi 3 juin 2022 à 19 heures au Grand Stade de Marrakech. Les Etalons sont logés dans le même groupe que le Cap-Vert, l’Estwatini et le Togo.

