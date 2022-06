Burkina Faso # Cap-Vert : « Ne pas les sous-estimer » (Hervé Koffi)

73 Partages Partager Twitter

Les Etalons du Burkina Faso sont au complet pour aborder les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2023 prévue en Côte d’Ivoire. Le gardien des buts des Etalons Hervé Kouakou Koffi est conscient de l’enjeu de cette première rencontre face au Cap-Vert pour la première journée des éliminatoires. Pour le dernier rempart des Etalons, il faut respecter les adversaires.

« Ça fait toujours plaisir de rejoindre l’équipe nationale pour défendre le pays. Lorsqu’on se trouve parmi les 28, on doit être heureux parce qu’il n’y a pas mal de joueurs burkinabè qui rêvent de porter les couleurs du pays. Je suis heureux de rejoindre la sélection », s’est exprimé Hervé Kouakou Koffi à l’issue d’une séance d’entraînement le mardi 31 mai 2022.

Le Cap-Vert est le premier adversaire du Burkina Faso pour ces éliminatoires. Hervé Koffi se veut prudent : « Tout commence le 3 juin (Au Grand Stade de Marrakech à 19h, Ndlr). On doit rester concentrés. Le Cap-Vert est une équipe qu’on connait déjà. On a joué contre eux lors de la dernière CAN. On doit rester bien concentrés, surtout ne pas les sous-estimer. Ils voudront prendre une revanche contre nous. Il faut rester concentrés et déterminés pour aborder ce match, ces éliminatoires ».

Une saison réussie à Charleroi

Lors de la CAN 2023, les Etalons étaient logés dans le même groupe que le Cap-Vert. Battus lors du match d’ouverture face au Cameroun (3-1), les Etalons ont obtenu une victoire lors de leur deuxième sortie face au Cap-Vert (1-0).

Transféré à Charleroi cette saison, Hervé Koffi et son club ont obtenu le maintien en première division. Le Burkinabè a été élu meilleur joueur de son club. Une fierté pour l’ancien gardien de but formé à Rahimo FC : « Pour ma première saison à Charleroi. Je dirais que c’est une saison réussie de mon côté. J’ai été meilleur joueur de la saison, je rends grâce à Dieu, aux supporters, à toutes ces personnes qui nous ont soutenus. C’est une saison qui est passée. On va travailler pour l’équipe nationale ensuite, on pourra se fixer des objectifs ».

La présence de Hervé Koffi est rassurante dans la mesure où le capitaine Bertrand Traoré est absent pour les deux premières journées des éliminatoires. Les Etalons commencent cette campagne avec Hubert Velud qui a remplacé Kamou Malo.

