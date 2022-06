« Les Séparables » domptent l’esplanade du complexe Canal Olympia !

0 Partages Partager Twitter

Ce samedi 04 juin 2022 a marqué l’an un du groupe musical et humoriste Les Séparables. Pour couronner cette année de dur labeur et remercier les fans, le groupe qui allie musique et humour a assuré un concert inédit à ses mélomanes.

Inutile de le rappeler, depuis un certain temps l’humoriste burkinabè Moussa petit sergent s’est converti en artiste chanteur, de même pour son acolyte Hamidou le doux, qui en plus d’être musicien a décidé de prendre à son tour le micro.

Et depuis un an maintenant, ils ne cessent de surprendre les mélomanes de part et d’autre. Toujours au cœur de l’actualité, leurs textes en plus de procurer de l’humour appellent également à l’éveil de conscience.

Ce samedi 04 juin est désormais une date mémorable pour le groupe Les Séparables. Ayant pris d’assaut l’esplanade du complexe Canal Olympia, ces deux jeunes artistes ont assuré sans aucune modestie une soirée époustouflante aux spectateurs.

D’une entrée monumentale, le groupe a déguisé la scène en ring. Box, catch, combat, on ne saurait dire lequel, mais une chose est sûre, c’était pour un règlement de compte, et cela, ils en ont fait si bien. Ils ont montré aux yeux de tous leur savoir-faire. Le public n’en dira pas le contraire.

« Les Séparables sont très talentueux »

En 1h40 minutes, les séparables ont savamment servi du live à leurs fans qui ont répondu présents à l’appel. Un pari tenu et une satisfaction pour le groupe, des propos de Hamidou le doux, membre du groupe les Séparables.

« C’est vraiment magnifique parce que c’est une première, ça fait une année, c’est la première fois qu’on monte sur scène, les Séparables, donc ça fait plaisir. Le monde est sorti et on est content. Ce concert c’est pour les une année, et c’est le public qui a demandé le concert donc nous, on a fait le concert et après c’est pour éveiller et donner toujours le message d’éveil de conscience », se réjouit-il.

Pour les fans qui ont effectué le déplacement, il faut le dire, ils ne se sont pas du tout ennuyés. Humour par-ci, danse par-là, ces moments sont à revivre, dira Léontine. « Vraiment, on a passé une très bonne soirée. On a bien dansé, on a beaucoup ri. Les Séparables sont très talentueux, on a vraiment aimé », dit-elle.

Il faut mentionner que les Séparables en un an ont déjà 26 titres, et 26 vidéos. Et pour cette soirée, 20 titres ont été entonnés. Des artistes humoristes et musiciens tels que Alif Naaba, Smarty, Soum le sapeur et bien d’autres, ont apporté leur couleur à la soirée. Canal+ Burkina fait partie des partenaires de ce groupe de jeunes.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

