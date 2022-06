L’appel de Manéga prêche la réconciliation à la cité universitaire de la Patte d’Oie

0 Partages Partager Twitter

«La réconciliation comme solution aux échecs de la gouvernance politique : cas de la crise de société, de la cassure sociale et du misérabilisme de la jeunesse», tel a été le thème qui a nourri les échanges autour lors d’un café débat organisé par les membres de l’Appel de Manéga en collaboration avec le bureau des étudiants de la cité universitaire de la Patte d’Oie, le samedi 04 juin 2022.

La suite après cette publicité

Au Burkina Faso, selon Lookmann Sawadogo, secrétaire général de l’Appel de Manéga, modérateur du débat et communicateur, il y a des échecs à tous les niveaux de l’échelle sociétale.

«Si vous remontez l’histoire de notre pays depuis 1960, nous sommes à neuf pouvoirs aux gouvernements issus probablement de rupture-violence ; ça veut dire qu’au Burkina, le pouvoir se passe par la violence», a-t-il déclaré en ajoutant sur le plan judiciaire, le Burkina a aussi échoué, car il y a aujourd’hui plus 5000 dossiers qui traînent et attendent que justice soit rendue.

La réconciliation, une solution à nos problèmes

Il a fait comprendre aux étudiants que la réconciliation nationale dont il est question ce n’est pas de faire revenir Blaise Compaoré ou de libérer Gilbert Diendéré mais de remédier à plusieurs maux que traversent le Burkina.

«C’est ce que nous voulons qu’on comprenne, parce qu’on dit que la réconciliation c’est faire l’impunité sur la justice, c’est faux. On dit que la réconciliation c’est faire revenir Blaise Compaoré, c’est faux. On dit que la réconciliation, c’est aller libérer le général Diendéré de la prison, c’est faux. On veut vous faire comprendre que la réconciliation est une solution à nos problèmes», a-t-il soutenu en ajoutant que la réconciliation c’est le nouveau social, la refondation de la société et la renaissance nationale.

Aziz Dabo, un des communicateurs qui intervenait sur la place des jeunes dans le processus de la réconciliation nationale au Burkina Faso, a souligné que cette frange des Burkinabè, représente à elle seule, 70 % de la population et elle ne doit pas être laissée à l’écart du processus.

Il a invité la jeunesse burkinabè à s’intéresser à la réconciliation afin d’avoir une appréhension lucide et raisonnable de la question.

Pour lui, la jeunesse doit se projeter sur l’avenir et sur ce que doit être son apport sur cette question afin de réparer les bévues commises par leurs devanciers. À l’entendre, la jeunesse a son mot à dire vis-à-vis de la question de la réconciliation. Et les jeunes, a-t-il appelé, doivent être des ambassadeurs de la paix, de la réconciliation et de la cohésion sociale.

Pour sa part, Monique Yéli Kam, actrice politique burkinabè et une des intervenants dont la communication était basée sur la cassure sociale au Burkina et ses conséquences sur la jeunesse, a d’entrée noter que les religions implorées au Burkina Faso renvoient toutes à la paix à travers les livres saints à savoir la Bible et le Coran.

Elle a poursuivi que tous les Burkinabè ont le droit de vivre dans la paix. D’où, a-t-elle ajouté la nécessité pour eux d’aller à la réconciliation nationale. Cette réconciliation doit commencer, selon elle, par les comportements individuels en aspirant à la paix à travers le dialogue, en faisant des efforts pour se rapprocher les uns des autres.

La réconciliation c’est maintenant

À cet effet, elle a encouragé la jeunesse à rejoindre toute démarche qui renvoie à la paix et à la réconciliation nationale. Et cela doit commencer en famille, a-t-elle convié…

Quant à Dr Ignace Sangaré, enseignant à l’UFR-LAC, l’heure de la réconciliation c’est maintenant, demain risque d’être tard. Selon lui, il faut que les jeunes burkinabè s’engagent dès maintenant en faveur de la réconciliation nationale.

«C’est l’heure en fait. C’est l’heure du débat, c’est de l’heure de l’engagement, c’est l’heure de la prise de position de position, je vais ou je ne vais pas, il faut que nous apprenions déjà à nous engager.

Ce n’est pas parce qu’on a 15, 20 ou 30 ans qu’on ne va pas s’engager. L’engagement n’a pas d’âge, l’engagement est d’abord une volonté. Donc je souhaite qu’en tant que jeunes, vous puissiez avoir cette envie-là, de la construction et de l’idéologie nationale», a-t-il interpellé.

Selon lui, on ne peut pas vivre chacun de son côté et distant de l’autre. «Nous sommes condamnés à vivre ensemble, si nous voulons vivre en paix », a-t-il lancé. Dans une société en crise comme celle burkinabè aujourd’hui, deux axes font parler de la crise selon lui. Le premier c’est l’éducation et le second c’est l’identité.

L’éducation telle que définit par Ignace Sangaré, c’est la base de la société en Afrique. L’éducation c’est le fondement, c’est le foyer où l’on apprend des valeurs à savoir le respect de l’autre, le respect des parents et le respect de la vie d’autrui.

Le Burkina Faso a besoin de la réconciliation

Le Burkina Faso, selon Dr Ignace Sangaré est en train de fermer l’œil sur la question identitaire. Et le pays connaît aujourd’hui une crise identitaire, car les Burkinabè ne se connaissent pas grand-chose de leur identité, quand bien même ils vivent dans leur pays, à l’en croire.

Enfin Tahirou Barry, ancien candidat à la présidentielle, est revenu sur la gouvernance au Burkina Faso. Il a affirmé que le pays des Hommes intègre a besoin de la réconciliation.

«Sans réconciliation, nous allons toujours nous retrouver dans une série d’actions inachevées avec son corollaire de rancœur, de haine et de processus inachevés.

J’aimerais préciser. Pour parler de réconciliation, il y a une condition. La réconciliation doit s’appuyer sur le triptyque vérité, justice et réconciliation», a-t-il clos.

Écouter l’article

publicite