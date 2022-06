Diffamation sur l’ancien ministre Harouna Kaboré : Idrissa Nogo condamné à payer 2 millions de francs

0 Partages Partager Twitter

Idrissa Nogo a été déclaré mardi 7 juin 2022 coupable de faits de diffamation à l’encontre de l’ancien ministre en charge du commerce Harouna Kaboré et condamné à payer 2 millions de francs CFA d’amende assortie de sursis outre 1 million de francs CFA à titre de dommages et intérêts. A l’issue du jugement le 24 mai 2022, le parquet avait requis 3 millions de francs CFA d’amende. Pour sa défense Idrissa Nogo avait laissé entendre devant le juge que sa profession de journaliste constituait une preuve suffisante.

Dans une vidéo de l’émission « 7 Afrique » du 30 janvier 2022 de la Télé LCA et circulant sur la toile, le sieur Idrissa Nogo, chroniqueur dans l’émission, portait des accusations graves sur l’ancien ministre du commerce Harouna Kaboré et d’autres anciens responsables du régime de Roch Kaboré que sont l’ancien Directeur de cabinet Seydou Zagré et l’ancien Ministre de l’agriculture Moussa Kaboré.

Idrissa Nogo les accuse entre autres d’avoir plagié le SITA de l’ancien député Abdoulaye Mossé pour créer le SICOT, d’avoir détourné une usine d’anacarde prévue pour être réalisée dans les Hauts Bassins au profit de la région du Centre Ouest et enfin sur l’existence d’un fonds douteux de plusieurs milliards de francs CFA au ministère du commerce dont Harouna Kaboré avait la charge.

Dans cette vidéo, le sieur Nogo affirme détenir des preuves accablant les concernés. S’estimant diffamé et calomnié, l’ancien ministre Harouna KABORÉ a porté l’affaire devant les tribunaux. Le ministre Harouna Kaboré sort ainsi blanchi de cette affaire qui a fait les choux gras des réseaux sociaux !

