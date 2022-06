Eswatini # Burkina (1-3) : Issoufou Dayo évoque la force mentale des Étalons

0 Partages Partager Twitter

Menés 1 à 0 dès la 65e minute, les Etalons du Burkina Faso ont renversé l’Eswatini (1-3) lors de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2023 ce 7 juin 2022. Pour Issoufou Dayo, le capitaine en l’absence de Bertrand Traoré, ce retour montre la force mentale du groupe.

La suite après cette publicité

Face à l’Eswatini, en l’absence du sélectionneur français Hubert Velud testé positif au Covid-19, les Etalons voulaient à tout prix bien entré dans leur match en marquant vite. Mais, ils se sont heurtés à une équipe solide de l’Eswatini en première période, comme le reconnait le capitaine Issoufou Dayo.

« On a eu un début de match compliqué. C’est normal. Ils avaient besoin. Nous aussi, on avait besoin de points. On joue à l’extérieur. Ils ont essayé de nous mettre la pression en début de match. On est partis à la mi-temps à zéro but partout. On est revenus et on était menés à 1 à 0. On est tous forts dans la tête. On a mis les trois buts », résume Issoufou Dayo après la rencontre disputée ce 7 juin 2022.

Les Etalons en s’imposant font le plein des points. Pour Issoufou Dayo « c’est le résultat qui compte » car cela aide l’équipe à poursuivre ses campagnes dans ces éliminatoires, la tête tranquille à continuer.

Les Etalons affrontent au mois de septembre prochain, les Eperviers du Togo lors d’une double confrontation. « Tous les matchs qui restent, on va les jouer à fond. On est concentrés toujours dans la course. Il n’y a pas de relâchement », promet Issoufou Dayo. Les Etalons grâce à ces six points gardent la tête du groupe B.

Écouter l’article

publicite