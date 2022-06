Qualifications CAN 2023 : « Gagner le maximum de matchs », selon Firmin Sanou

0 Partages Partager Twitter

L’entraîneur adjoint des Etalons Firmin Sanou a dirigé les Etalons lors du match face à l’Eswatini pour la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2023, ce 7 juin 2022. Après la victoire (1-3), Firmin Sanou veut essayer de gagner le maximum de matchs.

C’est en deuxième période que les Etalons du Burkina Faso ont fait la différence face à l’Eswatini. L’équipe burkinabè a même été menée au score par l’équipe hôte qui la recevait en Afrique du Sud du fait de l’indisponibilité de son stade.

« La différence dans ce match, c’est qu’on a mis la vitesse dans le jeu, ce qu’on n’arrivait pas à faire en première période. On était en difficulté. On était dans un rythme très lent », explique Firmin Sanou.

Mais, les Etalons ont rapidement régler pour s’imposer au final. « Dès qu’on a mis de la vitesse, on a vu qu’ils étaient en difficulté et ça nous a ouvert les espaces et on a pu marquer ces trois buts », explique-t-il.

Pour Firmin Sanou, cette victoire ouvre la voie à la qualification. Mais, Firmin Sanou est prudent. Il faut s’imposer dans les quatre matchs.

« C’est une poule où à 9 points on peut se qualifier. Il nous reste à aller chercher trois points quelque part. On ne va pas rester dans les calculs. On va prendre match par match et essayer de gagner le maximum de matchs dans cette poule », prévient Firmin Sanou. Les prochaines journées sont prévues au mois de septembre prochain contre les Eperviers du Togo.

