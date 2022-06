Tribune | « La CEDEAO fera de graves erreurs, en contraignant les États à aller vers des élections précipitées, sans des bases solides » (CEA)

0 Partages Partager Twitter

Ceci est un communiqué de presse de Compétences électorales africaines (CEA) à l’adresse de la CEDEAO sur la gestion des crises au Burkina Faso, en Guinée et au Mali.

« Quand l’institution régionale se trompe de loupes ; on ne peut pas prôner des valeurs démocratiques et souhaiter des élections bâclées sur fond de votes précaires, et dans un environnement incertain, insécure, de corruption électorale généralisée, de pauvreté sans précédent des populations déplacées… ». Les experts de CEA disent non et apportent leurs contributions pour l’adoption des agendas mesurés collés aux réalités des pays à la rencontre du 3 juillet 2022.

Un sujet qui préoccupe l’ensemble des citoyens de la CEDEAO et la communauté internationale est bien celui qui concerne la résurgence des coups d’Etat et le retour à la vie constitutionnelle normale dans les trois pays que sont : le Burkina, la Guinée et le Mali. Un sujet incertain, complexe et ambigu qui trompe tous les analystes et le collège de nos chefs d’Etat devenu une tribune de sanctions à l’endroit de ses propres populations.

Des propositions d’agenda en catimini, des échéances non mesurées, indéterminées et pas du tout objectives, ont commandé au sein des Compétences Electorales Africaines une analyse de son Conseil Technique Electoral avec la participation soutenue d’Experts guinéens et maliens.

Les conclusions de ses travaux ont donné clairement des indications qui ont milité à cette rigoureuse interpellation de la CEDEAO sur les attentes réelles des peuples et leurs légitimes vœux de développement.

Sept (7) points vont récapituler l’essentiel des préoccupations et les analyses adaptées : ⤵

Les trois pays ont chacun, une histoire politique connue de tous et de très belles pages de luttes héroïques. Ces trois pays peuvent constituer une force dynamique capable de créer un autre espace de liberté et du vivre ensemble, car les grandes crises ont toujours engendré de sociétés nouvelles.

Adam Régis ZOUGMORE

Président du CEA Tel : 70252307

[email protected]

