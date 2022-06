0 Partages Partager Twitter

L’Alliance pour la Démocratie et la Fédération – Rassemblement Démocratique Africain (ADF-RDA) a appris avec stupeur, l’attaque terroriste lâche survenue à Seytenga dans la journée du 12 juin 2022. Le bilan officiel présenté par le gouvernement fait état de 79 personnes arrachées à notre affection.

L’ADF-RDA présente ses sincères condoléances aux familles et proches des victimes. Elle souhaite un prompt rétablissement aux blessés.

Pour une énième fois, nous devons nous indigner de l’horreur. Face à l’inacceptable, face à l’indicible, nul ne peut rester insensible.

Combien de deuils nationaux nous faudrait-il encore ? Combien de drames ? Combien de victimes ? Visiblement au regard de l’évolution de la situation nous sommes en droit de nous poser ces questions légitimes et de réclamer des résultats.

Pour l’ADF-RDA, le combat sécuritaire est une lutte commune car il en va de la survie de notre territoire tel qu’il nous a été légué par nos devanciers et nul ne devrait donc être en marge.

Aux côtés de nos Forces de Défense et de Sécurité (FDS) et de nos Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP), auxquels nous ne cesserons de manifester notre appui et notre reconnaissance, nous avons le devoir d’être debout face à ces ennemis qui menacent notre existence.

L’ADF-RDA renouvelle ses appels en faveur de mesures fortes, vigoureuses, et immédiates, parmi lesquelles :

▪ la dotation des Forces de Défense et de Sécuritaire et des Volontaires pour la Défense de la Patrie en moyens adéquats et suffisants ;

▪ l’accroissement de la coopération en matière de renseignements et de défense ;

▪ la mise en œuvre d’actions diplomatiques efficientes ;

▪ des concertations inclusives pour la mise en œuvre concrète d’un plan d’action de défense et de sécurité ;

L’heure est grave ! Nous sommes toutes et tous, interpellés pour la sauvegarde des vies de nos concitoyens et la préservation du Burkina Faso.

Que Dieu nous protège et nous garde !

Paix- Liberté- Justice.

Me Gilbert Noël Ouédraogo

Président de l’ADF-RDA

Alliance pour la Démocratie et la Fédération-Rassemblement Démocratique Africain (ADF-RDA)

