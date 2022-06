Communiqué de presse : Le bilan de l’attaque de la mine de Riverstone Karma SA revu à la hausse

0 Partages Partager Twitter

Suite à l’attaque terroriste, survenue le 9 juin dernier contre la mine de Riverstone Karma SA, nous avons le regret de porter à votre connaissance que le bilan humain s’est malheureusement alourdi par la découverte d’une troisième victime.

Alors que les forces de défense et de sécurité menaient des ratissages pour retrouver notre collègue, porté disparu, nos services de sécurité ont malheureusement découvert un corps sans vie, ce samedi 18 juin, dans un véhicule incendié lors des évènements dramatiques.

Les autorités judiciaires ont immédiatement été saisies pour procéder aux constatations d’usage. La cellule de crise, mise en place par la société à l’effet de gérer cette situation difficile, s’est attelée à porter l’information à la famille de la victime qui a pu procéder à l’identification du corps sur le site.

Ainsi, le bilan à ce jour s’établit comme suit :

– Trois personnes décédées dont deux employés de la mine et un soldat du 12ème Régiment d’infanterie commando, basé à Ouahigouya,

– Cinq blessés, pris en charge.

Aussi, un suivi psychologique est apporté à l’ensemble des travailleurs par une équipe de psychologues mandatés à cet effet.

La direction de Riverstone Karma SA présente ses condoléances émues aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés.

