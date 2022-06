Lutte contre le terrorisme : Les deux grandes décisions du Conseil supérieur de la Défense nationale

0 Partages Partager Twitter

Une session du Conseil supérieur de la Défense nationale a été convoquée ce 20 juin 2022 par le Président du Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba.

La suite après cette publicité

A l’issue de cette rencontre, deux décisions importantes ont été prises pour plus d’efficacité dans les opérations de lutte contre le terrorisme. Le Conseil a décidé de la Création d’une Brigade de veille et de défense patriotique et celle de deux zones d’intérêts militaires à l’Est et au Sahel.

Le Commandant du Commandement des opérations du théâtre national, le lieutenant-colonel Yves Didier Bamouni, a expliqué que ces décisions ont été prises pour plus d’efficacité dans les différentes opérations des Forces armées nationales appuyées par les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP).

« Rattachée au Commandement des opérations du théâtre national, la Brigade de veille et de défense patriotique va regrouper l’ensemble des VDP. Elle aura entre autres missions la coordination opérationnelle de la Défense du territoire, la contribution à la recherche du renseignement et la défense de certaines parties du territoire en cas de nécessité », a-t-il fait savoir.

La décision de création des deux zones d’intérêts militaires à l’Est et au Sahel, dit-il, est relative aux sujétions liées aux nécessités de la défense nationale.

Les Forces de défense et de sécurité ont, par ailleurs, appelé chaque Burkinabè à la collaboration des populations et à l’union nationale autour des forces engagées dans la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent.

Écouter l’article

publicite