CAN féminine 2022 : Les Etalons dames poursuivent leur préparation à Ouaga

CAN féminine 2022 : Les Etalons dames poursuivent leur préparation à Ouaga

0 Partages Partager Twitter

Les Etalons dames ont disputé deux matchs amicaux. L’objectif est de peaufiner les dernières stratégies avant de disputer les phases finales de la CAN féminine prévues au mois de juillet prochain.

La suite après cette publicité

Les Etalons dames sont en préparation pour la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2022. Ce dimanche 19 juin, le sélectionneur Pascal Sawadogo et ses joueuses ont livré deux matchs.

L’équipe A et l’équipe B ont affronté respectivement l’équipe de l’Etoile Filante de Ouagadougou et celle des Etincelles. L’équipe nationale A féminine a perdu son match 2 à 0 tandis que l’équipe B s’est inclinée 3 à 0 contre Etincelles.

« Pour le système défensif, on n’a pas de problème. On fait le pressing, on récupère. Mais qu’est-ce qu’on fait après ? C’est là le problème. Mais, il y a des actions de contre-attaques, je pense qu’en match, ce sera meilleur », tire comme enseignement Pascal Sawadogo après ces deux matchs amicaux.

Le programme de préparation mis en place par le sélectionneur n’est pas respecté. Il avait des matchs amicaux internationaux mais ceux-ci n’ont pas encore été validés. « Nous sommes toujours dans l’attente d’une suite favorable. Comme c’est le statuquo toujours, on est en attente », espère Pascal Sawadogo.

Le Burkina Faso aura comme adversaires, le Maroc, pays hôte de la CAN féminine 2022, le Sénégal et l’Ouganda. Le Sénégal a tenu en échec le Cameroun (2-2) avant de perdre lors d’une deuxième rencontre amicale (1-0). Le Maroc a, quant à lui, a battu le Congo (7-0) avant d’être tenu en échec par la Zambie (1-1).

Écouter l’article

publicite