Création de l’Agence du Commerce en Afrique : Le Burkina Faso a déposé des instruments de ratification

Le Burkina Faso a procédé ce mercredi 6 juillet 2022 au dépôt des instruments de ratification de l’Accord portant création de l’Agence du Commerce en Afrique (ACA).

Sylvain Yaméogo, ambassadeur, Représentant Permanent Adjoint, accompagné d’une équipe de l’Ambassade du Burkina Faso a été reçu dans les locaux de l’Union Africaine à Addis-Abeba. Les diplomates Burkinabé ont sacrifié au rituel juridique du dépôt des instruments de ratification de l’Accord portant création de l’Agence pour l’Assurance du Commerce en Afrique. Accord adopté le 18 mai 2000 à Gran- Baie en République de Maurice.

Francis Adanlao, représentant du Conseiller juridique de l’Union Africaine a salué avec une grande satisfaction et a rassuré de l’envoi officiel, dans les meilleurs délais, de l’accusé réception desdits documents.

Il faut noter que, pour le Burkina Faso, cet Accord entre en vigueur quinze (15) jours après le dépôt des instruments d’adhésion.

On peut citer entre autres les pays comme le Mali, le Niger et le Sénégal qui ont déjà adhéré à l’ACA.

En rappel, cette Agence Panafricaine a pour objectif de promouvoir le commerce, les investissements et d’autres activités économiques dans les Etats africains par la fourniture, la facilitation, le développement ou l’appui en assurance, en co-assurance et réassurance et en garantie couvrant les risques liés aux investissements et au commerce.

Amadou Dicko

Attaché de Presse à la Mission Permanente du Burkina Faso à Addis-Abeba

