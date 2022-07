2e Grand prix Savane Médias : Le sacre de Boureima Nana

0 Partages Partager Twitter

Le grand prix de cyclisme Savane Médias a encore connu du succès ce dimanche 3 juillet 2022 sur l’Avenue Charles de Gaulle de Ouagadougou. Cette année, c’est Boureima Nana qui inscrit son nom au palmarès de la compétition.

Il y avait 147 km à parcourir ce dimanche 3 juillet 2002 sur l’Avenue Charles de Gaulles de Ouagadougou à l’occasion du grand prix Savane Médias. Vainqueur d’une compétition le week-end précédent, Paul Daumont fait partie des principaux animateurs de la course. Il contribue à réduire l’échappée à trois tours de la fin.

Mais le finish sera décevant puisqu’aucun coureur n’a pu depuis lors à attaquer. Profitant de cette hésitation, Boureima Nana de l’AJCK file et s’impose devant Daouda Soulama du RCK. Temps mis 3h21min soit une vitesse moyenne de 43 km/h environ. Wahabou Bouda de l’AJCK arrive troisième.

Plus d’un million et une parcelle pour le vainqueur

Le vainqueur s’en sort avec le trophée et la somme de 1 million 445 mille francs CFA et une parcelle offerte par une agence immobilière. « Ce n’est pas moi seul, j’ai remporté. C’est grâce à un travail d’équipe que je me suis imposé. La course était dure mais j’ai eu la chance », estime Boureima Nana.

Le trophée reste dans l’escarcelle de l’AJCK puisque lors de l’édition précédente, c’est Abdoulaye Rouamba de cette même formation qui s’était imposé. Lamoussa Zoungrana est la première chez les filles. Elle est suivie de Clarisse Bilgo.

« Le Burkina Faso fait partie des pays où le vélo est roi. Je me rends compte que nous ne nous sommes pas trompés. On a constaté que les gens sont sortis nombreux et j’ai perdu ma langue », s’est exprimé Aboubacar Zida Zidnaba, le promoteur de Savane Médias.

Il espère inviter d’autres pays lors de la troisième édition. Pour le président de la Fédération burkinabè de cyclisme (FBC), Ignace Amédé Béréwoudougou, cette compétition lance le début de la préparation de la Coupe du Faso 2022.

