Au Vietnam, Samsung freine sa production de smartphones

Au Vietnam, les employés de l’une des plus grandes usines de Samsung commencent à sentir la baisse de production de smartphones liée à l’inflation. Le géant sud-coréen a en effet revu ses objectifs à la baisse pour cette année, alors qu’une récession est désormais probable.

À l’usine, les ouvriers travaillent beaucoup moins

L’implantation de Samsung au Vietnam a engendré de réelles opportunités dans le pays, avec des travailleurs notamment attirés par des avantages généreux tels que des repas et des logements subventionnés ou gratuits. Avec six usines réparties dans tout le pays, des centres industriels au nord, à Thai Nguyen et Bac Ninh, où sont fabriqués la plupart des téléphones et des pièces détachées, ainsi que l’usine de Ho Chi Minh Ville qui fabrique des réfrigérateurs et des machines à laver, Samsung est le plus gros investisseur étranger et le plus gros exportateur dans le pays d’Asie du Sud-Est.

C’est justement dans l’usine de Thai Nguyen, qui se trouve à environ 65 kilomètres de la capitale Hanoi, que des travailleurs ont vu leur charge de travail drastiquement baisser ces derniers temps. « Nous allons travailler seulement trois jours par semaine, certaines lignes s’adaptent à une semaine de travail de quatre jours au lieu de six auparavant, et bien sûr, aucune heure supplémentaire n’est nécessaire. Les activités commerciales étaient encore plus robustes à cette époque l’année dernière, lorsque l’épidémie de Covid-19 était à son apogée », a ainsi déclaré Pham Thi Thuong, un ouvrier de 28 ans, à l’agence de presse Reuters.

Tout le secteur de la tech est affecté par la situation économique

Tout le secteur de la tech est actuellement mis sous pression, même les entreprises les plus puissantes au monde. Tandis que Google et Meta ont annoncé une baisse des recrutements pour se préparer à des temps difficiles, le second a vu son chiffre d’affaires baisser pour la première fois de son histoire. Grande rivale de Samsung, Apple est également freinée dans sa croissance, mais peut remercier les ventes d’iPhone pour booster son chiffre d’affaires.

