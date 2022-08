Championnat de hockey 2022: Le quartier Gounghin de Ouaga domine tout

Pari tenu par la Fédération burkinabè de hockey sur gazon. Le championnat national a connu son épilogue le samedi 13 août 2022 à la salle des arts martiaux de l’INJEPS avec le sacre de Galaxy Hockey, club de Gounghin chez les hommes et hockey club de Gounghin en équipe mixte.

Le règne des équipes de Koudougou sur le hockey sur gazon au Burkina Faso est en train de prendre fin. Après Gounghin Hockey club en 2021, cette année, c’est le Galaxy Hockey club de Gounghin qui domine le championnat national au Burkina Faso. Et pour cela, cette formation est venue à bout de l’équipe issue du même foyer qu’elle à savoir le Hockey Club de Gounghin en demi-finale.

En finale, ce samedi 13 août 2022, cette formation a inscrit son nom au palmarès en battant Union hockey club de Gounghin (2-1). Dans une rencontre qui s’est disputée en quatre quart temps de 10 minutes, le nouveau champion a d’abord mené d’entrée en inscrivant rapidement deux buts (2-0).

Victoire méritée

Union hockey club réagit en deuxième période en réduisant le score (2-1). Mais, l’équipe de Ouagadougou réussit à maintenir le score ainsi. Elle remporte ainsi le trophée de champion 2022. « On l’a mérité. On est fier parce qu’on a travaillé mentalement, techniquement et tactiquement.

Et quand les équipes nous croisent, c’est très difficile qu’elles pénètrent », s’est exprimé Michael Ouédraogo, le capitaine. Il espère la mise en équipe nationale pour y faire valoir son talent. En équipe mixte, le hockey club de Gounghin s’est imposé lors des tirs au but (1-0) devant Espoir Hockey club du Boulkiemdé.

Il y a eu des récompenses individuelles pendant ce championnat. Diantina Rita de Gounghin Hockey club est élue meilleure gardienne. Chez les hommes, le titre revient à Agboton Chartel (Galaxy Hockey club). Jean Philippe Winter Bakala (Gounghin hockey club) est le meilleur buteur avec dix buts inscrits. Son équipe a terminé troisième. Elite hockey club de Koudougou est désigné équipe fair-play.

Défi relevé

« Chaque année, il y a pratiquement un nouveau champion. Cela montre que chaque équipe se bat au niveau des clubs. C’est cela le sens de la compétition », a affirmé le président de la Fédération burkinabè de hockey sur gazon, Idrissa Kaboré. Il a salué la participation des équipes des provinces comme Djibo, Koudougou, Tenkodogo, Bobo-Dioulasso.

« Imaginez le hockey sur gazon au Burkina Faso. C’est un grand défi. Aujourd’hui, nous venons de nous rendre compte que dans toutes les régions du Burkina Faso, le hockey est pratiqué », s’est réjoui le ministre des sports, de la jeunesse et de l’emploi, Abdoul Wabou Drabo.

Au Burkina Faso, c’est la version indoor du hockey qui est pratiquée du fait du manque d’infrastructures. Le ministre Abdoul Wabou Drabo promet que des initiatives seront prises pour résoudre ce problème dans les prochaines années.

