Lutte contre le paludisme au Burkina : Plus de 16 millions de moustiquaires de nouvelle génération seront distribuées

Dans le cadre du programme national de lutte contre le paludisme (PNLP), le ministre de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale, Yéro Boly, représentant le premier ministre a présidé à la cérémonie de lancement de la campagne nationale de distribution universelle de Moustiquaires Imprégnées d’Insecticides à Longue Durée d’Action (MILDA) ce mardi 30 août 2022 à Boussouma dans la région du Centre-nord.

Le paludisme demeure au Burkina Faso le premier motif de consultation, d’hospitalisation et de décès dans les formations sanitaires. Selon les données statistiques du système national d’information sanitaire, 12 231 086 cas de paludisme ont été notifiés avec malheureusement 4 355 décès. L’incidence des cas de paludisme confirmée pour 1000 habitants a connu une hausse passant de 451 en 2015 à 569 en 2021.

« Cela signifie qu’en moyenne par jour, 12 personnes décèdent du fait du paludisme » , a indiqué Yéro Boly, représentant du Premier ministre, Albert Ouédraogo.

Le Ministère de la santé et de l’hygiène publique à travers le Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP) s’est engagé pour lutter contre cette endémie. Parmi les stratégies de lutte, s’inscrit le campagne de distribution de Moustiquaires aux ménages.

D’un coût global d’environ 40 milliards de francs CFA, cet engagement traduit la volonté des autorités politiques du Burkina Faso à contrer le paludisme selon le ministre Yéro Boly. Cependant, il a recommandé l’utilisation effective des moustiquaires.

Pour les autorités sanitaires, la campagne de 2022 a pour particularité la distribution des Moustiquaires Imprégnées d’Insecticides à Longue Durée d’Action (MILDA) de nouvelle génération (MILDA PBO et MILDA IG2) sur toute l’étendue du territoire, et la collecte digitalisée des données dans 5 régions sanitaires du pays (Centre, Centre-ouest, Centre sud, Hauts-Bassins et Plateau Central).

Pour couvrir les besoins de la population Burkinabè, plus de 16 millions de MILDA seront distribuées a des populations résidentes au Burkina Faso et aux districts sanitaires.

Le gouverneur de la région du Centre-Nord, le colonel-Major Blaise Ouédraogo, a au nom des forces vives de la région salué l’initiative. Il a invité l’ensemble de la population à l’usage utile de ses moustiquaires. « Une chose est de les avoir et une chose est de les utiliser », a-t-il dit.

Seydou Coulibaly, représentant par intérim de l’organisation mondiale de la Santé (OMS) au Burkina Faso s’est exprimé sur la solidarité des partenaires techniques et financiers au Burkina Faso dans la lutte contre le paludisme. Il a rappelé que le paludisme demeure un problème mondial et le Burkina Faso fait partie des 6 pays de la région africaine de l’OMS les plus touchés par les décès liés au paludisme.

Il faut noter que la cérémonie de lancement a été l’occasion de récompenser les districts sanitaires qui se sont distingués dans la lutte contre le paludisme.

Akim KY

Burkina 24

