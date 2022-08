Performance du Gouvernement de la Transition : Le Premier ministre poursuit l’évaluation des ministres

La séance d’évaluation des contrats d’objectifs assignés aux membres du Gouvernement de la Transition, suit son cours à la Primature. Pour ce mardi 30 août 2022, deuxième jour de l’exercice, le Premier ministre, Albert Ouédraogo, reçoit pour ce devoir de redevabilité, cinq ministres.

Il s’agit du Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI), Frédéric Ouattara, du Ministre de la Justice et des Droits Humains, Chargé des relations avec les Institutions, Garde des Sceaux (MJDHRI), Barthélémy Kéré, du Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de la Protection Sociale (MFPTPS), Bassolma Bazié, du Ministre de la Solidarité Nationale et de l’Action Humanitaire (MSNAH), Lazare Zoungrana et de la Ministre du Genre et de la Famille (MGF), Salimata Nébié/Conombo.

En rappel, l’évaluation des membres du Gouvernement va permettre de présenter la situation d’exécution semestrielle du contrat d’objectifs de chaque ministre, à la date du 30 juin 2022 ; d’apprécier l’exécution semestrielle du contrat d’objectifs de chaque ministre ; d’échanger sur l’état d’avancement de la réalisation des actions, les difficultés et les perspectives de mise en œuvre des contrats et de donner des orientations pour une mise en œuvre réussie des contrats d’objectifs des ministres.

Source : DCRP/Primature

